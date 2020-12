Südwesten soll „Grünpause“ sein

Reutlingen.Winfried Kretschmann steht am Samstag auf der Bühne der Reutlinger Stadthalle, als würde er noch auf weiteren Applaus warten. Aber in Corona-Zeiten können bei der Landesdelegiertenkonferenz der Südwest-Grünen nur ein paar Dutzend Mitglieder persönlich teilnehmen – der Rest sitzt in der eigenen Wohnung und verfolgt dort den digitalen Parteitag. Knapp 91,5 Prozent der mehr als 200 Delegierten küren Kretschmann, der seit 2011 Ministerpräsident von Baden-Württemberg ist, zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im März 2021.

Schwächeres Ergebnis als früher

„Danke für das tolle Ergebnis“, sagt Kretschmann. „Und danke auch für die Gegenstimmen“, ergänzt er mit einem leichten Anflug von Ironie. Denn rund jeder zehnte Delegierte wählt den beliebten Regierungschef nicht. Und das Ergebnis ist auch mehr als fünf Prozentpunkte schwächer als bei seiner Spitzenkandidatur vor fünf Jahren.

Dabei wird Kretschmann noch vor der Abstimmung vom Grünen-Bundeschef Robert Habeck per Videobotschaft in höchsten Tönen gelobt. Habeck erklärt, die grün geführte Landesregierung solle eine „Grünpause“ für den Bund sein. Er habe Kretschmann immer so erlebt, dass ihm Inhalte wichtiger seien als strategisch Positionierungen.

Kretschmann selbst geht in seiner Rede natürlich auf die Corona-Pandemie ein. Und er zeichnet ein Bild von den Themen, die er angehen will, bleibt er auch nach der nächsten Landtagswahl Ministerpräsident. Neben der Bewältigung der Pandemie seien der Klimaschutz, die Transformation der Wirtschaft und die Verteidigung der Demokratie zentrale Aufgaben. Er betont, dass man regieren müsse, um das Klima zu schützen. Dabei wird er auch konkret: So wolle er erreichen, dass künftig bei jedem Neubau Solaranlagen Pflicht werden. Zudem solle die „Politik des Gehörtwerdens“ – also die Beteiligung der Bürger – weiter ausgebaut werden.

Die Abteilung Attacke übernimmt die Landesvorsitzende Sandra Detzer: „Lasst uns gemeinsam kämpfen gegen diejenigen, die ambitionierten und wirksamen Klimaschutz verhindern. Und ja, diese Verhinderer haben in Baden-Württemberg einen Namen: CDU.“ Der Koalitionspartner habe viele wichtige Projekte „verhindert, verwässert oder verstolpert“.

Inhaltlich lehnen die Landesgrünen unter anderem die Wiedereinführung eines nächtlichen Alkoholverkaufsverbots ab. Dieses hatte die Landesregierung in dieser Legislaturperiode auf Initiative der Grünen abgeschafft. Es soll weiterhin den Kommunen überlassen werden, den Alkoholkonsum in der Nacht auf öffentlichen Plätzen zu verbieten.

