Synagogen brennen und die Mehrheit schaut zu

Überall in der Bundesrepublik zeugen Gedenktafeln oder Skulpturen von der Zerstörung der jüdischen Gotteshäuser. In diesen Tagen sind sie ganz besonders Orte der Erinnerung. Die Novemberpogrome jähren sich zum 80. Mal.

Auch acht Jahrzehnte nach diesem Ereignis ist der Schrecken unvergessen. Kaum ein Ereignis des Dritten Reiches ist – insbesondere auf kommunaler Ebene – so intensiv erforscht worden wie dieses. Fest steht: Bei den Novemberpogromen handelt es sich um ein von langer Hand geplantes und brutal umgesetztes Verbrechen.

Hintergrund: Trotz aller Ausgrenzung und Repression leben im Jahre 1938 noch 542 000 jüdische Bürger im Deutschen Reich – 192 000 waren im März 1938 durch die Besetzung Österreichs hinzugekommen. Insgesamt zu viele in den Augen der Nazis. Schon zu Jahresbeginn fordert Heinrich Himmler, Chef der sogenannten Schutzstaffel (SS), den „Volkszorn“ zu mobilisieren.

Ein Attentat in Paris liefert den Vorwand. Aus Verzweiflung über das Schicksal seiner Familie schießt der 17-jährige Jude Herschel Grynszpan am 7. November 1938 in der deutschen Botschaft in Paris auf den Diplomaten und NSDAP-Angehörigen Ernst von Rath; dieser erliegt am 9. November seinen Verletzungen.

Der Tod des Diplomaten wird Vorwand für seit langem gewollte Exzesse. Noch am Abend des Attentats vom 7. November ordnet NS-Propagandaminister Joseph Goebbels an, den Anschlag in allen Zeitungen „in größter Form herauszustellen“. Und deutlich zu machen, dass es „die schwersten Folgen für die Juden in Deutschland haben muss“. Schon am Tag darauf kommt es zu ersten Ausschreitungen gegen Juden, vor allem in Hessen.

Als Rath am 9. November stirbt, befindet sich die ganze NS-Führung in München, um ihres gescheiterten Putsches von 1923 zu gedenken. Dieser Zufall erleichtert die Umsetzung der Aktion. Goebbels betont, die Partei dürfe nicht als Initiator erscheinen, die Aktionen sollten wie „spontaner Volkszorn“ wirken. Hitler verschwindet daher für mehrere Tage aus der Öffentlichkeit. Über Jahrzehnte hält sich bei vielen Deutschen die Mär, wonach „der Führer nichts gewusst“ habe.

Polizei greift nicht ein

Am 9. November 1938 um 22.30 Uhr ergehen die Befehle zur Aktion – einer lautet: „Sämtliche jüdischen Geschäfte sind sofort zu zerstören . . . Synagogen sind sofort in Brand zu stecken. Die Feuerwehr darf nicht eingreifen. Es sind nur Wohnhäuser arischer Deutscher zu schützen. Der Führer wünscht, dass die Polizei nicht eingreift. Sämtliche Juden sind zu entwaffnen. Bei Widerstand sofort über den Haufen schießen. An den zerstörten Geschäften, Synagogen sind Schilder anzubringen mit etwa folgendem Text: Rache für Mord an von Rath.“

In ganz Deutschland beginnt eine Orgie der Gewalt: Jüdische Geschäfte und Wohnungen werden gestürmt, persönliche Habseligkeiten und Bücher vernichtet, Wertgegenstände wie Schmuck und Gemälde geraubt. In den Synagogen werden Kultgegenstände, Intarsien und Leuchter zerstört, die Gebäude werden in Brand gesetzt oder – wo ohne Gefahr für die nicht-jüdische Nachbarschaft möglich – sogar gesprengt.

Frauen werden vergewaltigt, 30 000 Juden verhaftet und in Konzentrationslager deportiert. Viele verängstigte Juden, nicht selten Ehepaare, wählen den Freitod, bevor die Häscher ihrer habhaft werden.

NS-Behörden sprechen von 91 jüdischen Todesopfern. Heute geht man von etwa 1300 aus, wenn man Zahlen aus einzelnen Orten hochrechnet; allein für Nürnberg sind neun Morde, zehn Selbstmorde und sieben „ungeklärte Todesfälle“ verbürgt. Nicht dieses grausame Ergebnis, sondern vielmehr der Ablauf stellt die Machthaber nicht vollständig zufrieden. Denn Aktive der Parteiformationen in Uniform engagieren sich stärker als gewünscht; aufgehetzte Hitler-Jungen tun sich dabei hervor, vor allem jüdische Gleichaltrige zu demütigen.

Normale Bürger, nicht selten jahrzehntelang Nachbarn der Opfer, schließen sich Plünderungen an. Die Mehrheit der Bevölkerung bleibt passiv. Ob daraus Angst, Scham oder Abscheu zu schließen ist oder aber stille Zustimmung, beschäftigt Historiker bis heute.

Feuerwehr und Polizei stehen wie befohlen beiseite. Nur wenige Ausnahmen sind überliefert. Die berühmteste: Wilhelm Krützfeld, Chef des Polizeireviers Berlin-Mitte, rettet die dortige Synagoge, indem er auf deren Denkmalschutz verweist, die SA durch die Polizei vertreiben lässt und die Feuerwehr einsetzt; außer einer Rüge bleibt er unbehelligt.

Christliche Kirchen schweigen

Wer denkt, die Zerstörung von Gotteshäusern würde die christlichen Mitbrüder aufrütteln, der sieht sich getäuscht. Kein öffentlicher Protest von Bischöfen ist überliefert. Die evangelische Kirche rechtfertigt die Aktionen gar: „Ich bestreite mit keinem Wort das Recht, das Judentum als ein gefährliches Element zu bekämpfen“, erklärt der Württemberger Bischof Theophil Wurm. „Vom deutschen Volk wird die Macht der Juden im neuen Deutschland endgültig gebrochen“, jubelt sein Thüringer Amtsbruder Martin Sasse.

Für die Verbrechen während der Pogrome werden im Dritten Reich nur wenige Täter angeklagt – zwei etwa wegen Vergewaltigung. Aber nicht wegen dieser Straftat an sich, sondern wegen der „Rassenschande“, die diese gemäß NS-Rassenideologie darstelle. Nach dem Krieg werden zwar mehr Täter vor Gericht gestellt, allerdings vor allem nur wegen Land- oder Hausfriedensbruchs; die Strafen betragen im Durchschnitt 16 bis 24 Monate.

Auch offizielles Erinnern bleibt zunächst weitgehend aus. Erst 1978 findet eine große Gedenkfeier in der Kölner Synagoge statt; bei ihr spricht Bundeskanzler Helmut Schmidt.

