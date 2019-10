Synagogentür von Halle als Ort des Gedenkens

Halle.Eine eher unscheinbare aber solide gebaute Tür am Eingang zur Synagoge der jüdischen Gemeinde steht für das „Wunder von Halle“. Sie hat wohl bei dem antisemitischen Anschlag eines Rechtsextremisten am 9. Oktober Dutzenden Menschen das Leben gerettet. Die jüdische Gemeinde will die Tür erhalten – jedoch nicht an ihrer bisherigen Stelle. Es gebe verschiedene Ideen, wo die Holztür künftig sein solle, sagte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde, Max Privorozki. Als Mahnmal. „Die Tür wird nicht weggeschmissen“, betonte er. „Für mich ist die Tür wirklich heilig, weil sie uns wirklich gerettet hat.“ Videoaufnahmen hätten gezeigt, wie der Täter geschossen und die Tür standgehalten habe. „Das ist wirklich ein Wunder“. Gut 50 Menschen waren zum Zeitpunkt des Angriffs in dem Gotteshaus. dpa

