„Synodaler Weg“ geht einen Umweg

Ludwigshafen.Im Saal des Dominikanerklosters in Frankfurt war es im Januar, trotz winterlicher Kälte, heiß hergegangen – inhaltlich, aber nicht nur. Man saß eng beieinander, die Luft wurde irgendwann stickig, berichteten Teilnehmer danach. Das geht nun, in Zeiten der Corona-Pandemie, nicht mehr. Daher nimmt der „Synodale Weg“, wie der Reformprozess der katholischen Kirche sich nennt, nun einen Umweg. Einer führt am Freitag nach Ludwigshafen, ins Heinrich-Pesch-Haus.

Dabei handelt es sich nicht um ein offizielles Gremium, sondern um eine eigens von der Deutscher Bischofskonferenz mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) als oberster Vertretung der Laien im März 2019 ins Leben gerufene Versammlung. Ihr gehören 230 Mitglieder an – Kleriker ebenso wie ehrenamtliche Mitarbeiter der Kirche, Repräsentanten von Frauen und Jugend sowie Stipendiaten.

Im Januar war der Auftakt, und ursprünglich bis September 2021 sollten sie in mehreren Etappen in Frankfurt über Konsequenzen aus dem sexuellen Missbrauch, klerikalen Machtmissbrauch, die priesterliche Lebensform sowie die Beteiligung von Frauen in der Kirche reden. Regelmäßig wollten vier Foren tagen, zwischendurch immer mal wieder alle 230 Teilnehmer.

Konflikte mit Klerikern

Corona hat das alles durcheinandergewirbelt. Der Zeitplan wurde verändert, der ganze Reformprozess soll nun bis Anfang 2022 dauern. Und die vom 3. bis 5. September vorgesehene Synodalversammlung ist abgesagt worden. Statt einem großen Treffen in Frankfurt gibt es Ersatz – einer ist in Ludwigshafen.

Hier sowie in Berlin, Dortmund, Frankfurt und München finden zeitgleich Regionenkonferenzen mit jeweils 50 Teilnehmern gemäß den Abstandsregeln statt. „Fünf Orte – ein Weg“ haben die Präsidenten des „Synodalen Wegs“, Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, und Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, das Konzept genannt. „Uns ist bewusst, dass diese Konferenz an fünf Orten keine Synodalversammlung im förmlichen Sinne sein kann, aber wir verstehen sie als den nächsten gemeinsamen Schritt und als wichtiges Element der inhaltlichen Arbeit, das insbesondere die Weiterarbeit in den Synodalforen ermöglicht,“ schreiben beide in der Einladung.

Sie haben auch die Tagesordnung erweitert. Diskutieren wollen sie jetzt auch, welche Auswirkungen die Pandemie auf die Kirche hat. Schließlich haben sich einige Gemeinden sehr kreativ weiter um die Gläubigen gekümmert, während die Gotteshäuser geschlossen bleiben mussten. Es gab aber auch heftige Kritik, dass die Kirchenoberen zu all den Einschränkungen – etwa dem Besuchsverbot in Altenheimen, weshalb dort Menschen einsam starben – nie ihre Stimme erhoben haben. Das verstärkte noch die ohnehin heftigen Konflikte zwischen Klerikern und Laien. Mancher streng konservative Bischof duldet den „Synodalen Weg“ ohnehin nur und hält nichts davon, mit Laien über Zölibat oder Sexualmoral zu debattieren.

