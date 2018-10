Synode ohne Eingeständnis

Rom.Frauen sollen mehr in der katholischen Kirche zu sagen haben, Missbrauch muss an der Wurzel bekämpft werden: Bei der Bischofssynode im Vatikan sind bei einigen heiklen Themen Fortschritte beschlossen worden. Im Abschlussdokument des drei Wochen langen Treffens wurde am Wochenende allerdings die Spaltung der Kirche bei der Frage nach dem Umgang mit Homosexuellen deutlich. In dem Dokument, das die Bischöfe verabschiedeten, fehlt zudem ein klares Schuldeingeständnis für Vertuschung von Missbrauch. Sexskandale in Ländern wie Chile, den USA, aber auch Deutschland haben die Kirche in Bedrängnis gebracht. In seinen Abschlussworten kritisierte Papst Franziskus eine Art „Verfolgung“ der Kirche. „Im Moment klagt man uns sehr heftig an“, sagte er, allerdings ohne das Thema Missbrauch zu nennen. Die Kirche werde angeprangert, um sie zu „beschmutzen“. „Doch die Kirche darf nicht beschmutzt werden, wir Kinder sind schmutzig, aber die Mutter nicht.“

Bei dem Weltbischofstreffen ging es um das Thema Jugend. Rund 270 Bischöfe kamen nach Rom. Für die deutschen Teilnehmer waren die Themen Missbrauch und Frauen mit die drängendsten. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, zeigte sich zufrieden – auch wenn aus Deutschland teils klarere Stellungnahmen erwünscht waren. Im Abschlussdokument sprechen sich die Geistlichen dafür aus, mit „rigorosen Mitteln“ Missbrauch durch Geistliche vorzubeugen. dpa

