Syrien – noch immer das gefährlichste Land der Welt

Europa

Europa ist die friedlichste der fünf Regionen, in die die Wissenschaftler die Welt eingeteilt haben. Es gab zuletzt lediglich einen hochgewaltsamen Konflikt: den Krieg zwischen der ukrainischen Regierung und den von Russland unterstützten Rebellengruppen im Donbass. Dieser ist nach Einschätzung der Experten „festgefahren“: Das Waffenstillstandsabkommen werde fast täglich von beiden Seiten verletzt. Auch in Deutschland registrieren die Fachleute seit 2014 einen Konflikt. Die Angriffe von Rechtsextremen auf Flüchtlingsunterkünfte und ähnliche Einrichtungen werten sie als gewaltsame Auseinandersetzung.

Nord- und Südamerika

Die zweitfriedlichste Region liegt der Definition der Heidelberger zufolge jenseits des Atlantiks. Dort gibt es wie im Vorjahr einen „echten“ Krieg: den der Drogenkartelle und militanter Gruppen gegen den Staat in Mexiko. Rund 30 000 Opfer hat er Regierungsangaben nach zuletzt gefordert. Die Zahl der begrenzten Kriege ist um einen auf sechs gestiegen, weil sich der Konflikt zwischen Drogenkartellen und Staat in Kolumbien verschärft hat. Eine positive Nachricht gab es jedoch auch: Die seit 1964 bestehende Auseinandersetzung zwischen der kolumbianischen Regierung und der Guerillagruppe Farc konnte beendet werden.

Afrika (südlich der Sahara)

Die negativste Entwicklung gab es dagegen in Afrika südlich der Sahara. Mit zehn Kriegen zählten die Politikwissenschaftler alleine dort die Hälfte aller Konflikte der höchsten Kategorie. Hinzu kommen drei begrenzte Kriege. Damit ist diese Region die mit den meisten hochgewaltsamen Auseinandersetzungen: In weit mehr als der Hälfte aller subsaharischen Staaten beobachteten die Experten gewaltsame Konflikte. Zu den neuen Kriegen zählen die eskalierten Auseinandersetzungen in der Demokratischen Republik Kongo und in der Zentralafrikanischen Republik sowie in Äthiopien, wo sich verschiedene ethnische Gruppen bekämpfen.

Orient und Maghreb

Auch diese Region ist schwer gebeutelt. Gleich drei Kriege registrierten die Forscher in Syrien – damit ist es diesbezüglich das gefährlichste Land der Welt. Die Entwicklung in der Region ist allerdings leicht positiv, so das Ergebnis der Analyse: Die Terrorgruppe Islamischer Staat wurde immer mehr zurückgedrängt, die Zahl der Kriege ist von acht auf sechs gesunken: Weil im Jemen die Gewalt zwischen radikal-islamischer Al Kaida und Regierung weniger geworden ist und sich in der Türkei die Lage zwischen Staat und PKK entspannt hat. Was sich wohlgemerkt auf 2017 bezieht – also die Zeit bevor die Türkei ihre Militäroperation in Syrien begonnen hat.

Asien und Ozeanien

Hier registrierten die Heidelberger Experten mit 120 die meisten Konflikte aller Regionen. Allerdings werden viele nicht gewaltsam ausgetragen. Zwei Kriege, und damit einen mehr als zuletzt, gab es dennoch: die Vertreibung der muslimischen Minderheit der Rohingya aus Myanmar und den Kampf der radikal-islamischen Abu-Sayyaf-Gruppe auf den Philippinen. In Pakistan hat dagegen zum ersten Mal seit zehn Jahren die Gewalt etwas nachgelassen, so dass der Konflikt zwischen Islamisten und Regierung inzwischen lediglich als begrenzter Krieg gewertet wird. Die Zahl dieser ist insgesamt um vier auf zwei zurückgegangen.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 01.03.2018

