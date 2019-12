Tadel wegen Plastikflasche

Für ein Foto im Fitnessstudio mit einer Einweg-Plastikflasche in der Hand hat Schauspieler Chris Pratt (40) Tadel von Aquaman-Darsteller Jason Momoa (40, Bild) kassiert. „Bro, ich liebe dich, aber was zur Hölle soll die Plastikflasche“, kommentierte Momoa unter einem Instagram-Foto, auf dem Pratt posierte. Pratt antwortete: „Aquaman! Du hast total recht, verdammt.“ Er trage eigentlich immer eine wiederverwendbare Flasche mit sich, selbst an diesem Tag. „Mein Fehler“, schrieb er und fügte in Anspielung auf die Comicverfilmung eine Warnung hinzu: Er wolle nicht, dass Aquamans Heimat Atlantis unter Plastik begraben werde. „Habt ihr das gehört, Kids? Reduzieren. Wiederverwenden. Recyceln.“ dpa (Bild: dpa)

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.12.2019