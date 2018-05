Täglich grüßt der Kretschmann

Anzeige

Stuttgart.Längst hat Winfried Kretschmann Spaß an dem Spiel. Um die Jahreswende reagiert der Grünen-Regierungschef noch genervt auf die Fragen nach seiner politischen Zukunft. Im Januar hat er die Formel gefunden, die er seither gerne wiederholt. „Sie müssen damit rechnen, dass ich noch mal antrete“, sagt er zu der Frage, ob er sich 2021 für eine dritte Amtszeit als baden-württembergischer Ministerpräsident bewerben wird. Das Spiel erinnert an die amerikanische Filmkomödie „Und täglich grüßt das Murmeltier“, in der Bill Murray in einer Zeitschleife festhängt und denselben Tag immer wieder erlebt.

Gestern ist es wieder einmal so weit: Kretschmann belebt in der „Süddeutschen Zeitung“ per Interview sein Murmeltier. „Alle wollen, dass ich weitermache“, berichtet er. Wenigstens variiert er die Leitformel: „Wenn ich gesund bin und das Gefühl habe, dass das erwünscht ist, dann besteht diese Möglichkeit durchaus.“ Aber wirklich beschäftigen will er sich damit erst in etwa eineinhalb Jahren. Seit der Regierungschef, der nächste Woche 70 wird, sich vor genau vier Monaten erstmals in diese Richtung eingelassen hat, gehen seine Parteifreunde fest davon aus, dass es „der Alte“ noch einmal wissen will. Die meisten sind froh darüber.

Nervöse Zuckungen bei der CDU

Im Südwesten wissen die Grünen, was sie an ihrem populären Vormann haben, der die Partei in ungeahnte Höhen gebracht hat. Umgekehrt ist beim Koalitionspartner CDU die Nervosität gewachsen. Aus der Angst, dass man gegen den weit in bürgerliche Kreise hinein beliebten Landesvater keine Chance haben wird, resultieren die Versuche einer Gruppe von CDU-Landtagsabgeordneten, Kretschmann durch einen Koalitionswechsel aus dem Amt zu drängen. Vor allem FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke befeuert unermüdlich die Spekulation über Schwarz-Rot-Gelb.