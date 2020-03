Täter im Geiste

Kommentare, die einen Mord beglückwünschen, relativieren, befürworten, rechtfertigen, fallen nicht unter den Begriff der Meinungsfreiheit. Wer Anschläge wie in Hanau feiert, ist ein Krimineller. Er stellt sich moralisch auf eine Stufe mit dem Täter – und wird selbst zu einem im Geiste. Hass und Hetze im Netz, wir wissen von ihrer Existenz. Wir wissen, dass sie verboten gehören, so schnell wie möglich geahndet werden müssen. Wir wissen auch, wo wir sie melden können. Über die Betreiber der sozialen Medien, etliche Online-Plattformen oder die Internetwache der Polizei. Trotzdem treiben sich die Volksverhetzer im Netz herum, als seien sie unantastbar.

Facebook, Twitter, Online-Redaktionen, private Nutzer – jeder sollte Hasskommentare vor dem Löschen sichern und an die Sicherheitsbehörden weitergeben. Diese sind dazu verpflichtet, den Verfasser und sein Gerät – egal, wie sehr er sich anonymisiert hat – zu identifizieren und zu bestrafen. Auch damit ist es nicht getan. Denn selbst wenn die Inhalte gemeldet werden: Eine konsequente Rechtsdurchsetzung im Netz existiert hier nicht.

Das Hauptproblem bleibt, dass Behörden unterbesetzt sind und nicht hinterherkommen, Anzeigen zeitnah in die Ermittlungen zu übertragen. Die Stellen aufzurüsten und Sanktionen festzulegen, liegt in den Händen der Politik. Sie muss begreifen: So kann es nicht weitergehen. Hass im Netz ist Anreiz für Nachfolgetaten!

Außerdem: „Das darf man wohl noch sagen“-Mentalitäten sind widerlich und gehören bekämpft. Wie man das am besten schafft, sollte bereits im Kindesalter an Schulen und von Eltern gelehrt werden.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.03.2020