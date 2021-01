Tag der Schande – Angriff auf Amerikas Demokratie

Donald Trump ruft zum Marsch auf das Kapitol. Doch von der Randale durch die aufgebrachten Trump-Anhänger lässt sich der Kongress nicht beirren und bestätigt den Wahlsieg Joe Bidens

Dass etwas Unheilvolles in der Luft lag, konnte ahnen, wer am Mittwoch im Hinterhof des Weißen Hauses im eiskalten Winterwind mit Liz Tyler sprach. Die 63-Jährige war eigens aus Eureka in Kalifornien zur großen „Kippt die Wahl”-Demonstration nach Washington geflogen. „Joe Biden hat einfach nicht gewonnen”, sagte Tyler dieser Zeitung, während nebenan auf der großen Bühne die stampfenden Töne von „Macho Man”, dem alten Hit der „Village People”, aus den Boxen dröhnten, „wir sind betrogen worden. Und das werden wir heute hier unmissverständlich klarstellen.”

Tyler fühlt sich bestätigt, als Donald Trump kurz darauf vor zigtausend Anhängern, deren „Stop the Steal“-Plakate bis zum Obelisken reichen, ans Mikrofon tritt und die Massen geradezu anstachelt. Um die offizielle Bestätigung Joe Bidens als 46. Präsident zu stören, ruft der Abgewählte seine Fans auf, sie sollten vor das keine zwei Kilometer entfernte Kapitol ziehen und die dort versammelten Abgeordneten Mores lehren.

Aufruf zum Widerstand

„Wir werden dort hingehen, und ich werde bei Euch sein“, schreit Trump, „wir werden nicht zulassen, dass sie Eure Stimmen zum Schweigen bringen.” Bevor er wieder in den Wagen-Konvoi Richtung Weißes Haus steigt, gibt der erste Mann im Staat seinen Leuten einen verhängnisvollen Rat: „Sie werden unser Land niemals mit Schwäche zurückerobern.” Mit diesem unverhohlenen Aufruf zum Widerstand fing die Katastrophe an, die Amerikas Herzkammer der Demokratie die größte Schande eintrug, seit britische Truppen vor über 200 Jahren das Kapitol in Brand steckten.

Keine 20 Minuten später, es ist kurz nach 14 Uhr, werden vor der ehrwürdigen Kuppel des Kongresses die ersten Sperrzäune niedergetrampelt. Weit über 1000 Demonstranten schieben sich wie eine Dampfwalze Richtung Eingangstüren. Fenster werden eingeworfen, überforderte Beamte der Kapitol-Polizei aus dem Weg geschoben. Kurz darauf stehen die ersten Eindringlinge frech in den Säulen-Gängen des Parlaments, schlagen Möbel kurz und klein, verschaffen sich Zutritt zu den Räumen der Abgeordneten, posieren lässig für Selfies in den Sesseln der gewählten Volksvertreter, pinkeln in Ecken und klettern über die Besuchertribünen in die Parlamentssäle.

Das fehlende Unrechtsbewusstsein vieler, die sich an der Erstürmung beteiligen, frappiert. Jim, 46, der seinen Nachnamen nicht sagen will, erklärt, es sei „einfach höchste Zeit gewesen, diesen korrupten Politikern zu zeigen, dass wir uns nicht weiter verarschen lassen”. Der kleine, dicke Mann wirkt dabei euphorisch wie ein Fußball-Hooligan nach einer Hauerei mit den Fans eines verfeindeten Klubs. Jims Kumpel Jeffrey, auch er will anonym bleiben, sagt, dass Mike Pence „den Sozialisten Biden verhindern kann, wenn er Eier hätte”. Dass der Vizepräsident eine Intervention als verfassungswidrig ablehnt, macht den 50-Jährigen rasend. „Man sollte diese Landesverräter anklagen – oder am besten gleich aufhängen.”

Pence, der die Sitzung leitet, lässt unterdessen den Saal räumen. Mit gezogener Waffe halten Kongress-Mitarbeiter Randalierer in Schach. Aus noch ungeklärter Ursache fallen Schüsse. Die Polizei, die Tränengas gegen die Demonstranten einsetzt, erschießt die 44-jährige Ashli Babbitt. Später wird Robert Contee, der Polizeichef Washingtons, mitteilen, dass bei den Unruhen weitere drei Tote und rund 20 verletzte Beamte zu beklagen sind.

Und so sieht Donald Trump die Lage: „Das sind Dinge und Ereignisse, die passieren, wenn ein ehrwürdiger Erdrutschsieg bei einer Wahl ohne viel Federlesen auf so bösartige Weise großen Patrioten entrissen wird, die so lange schlecht und unfair behandelt worden sind”, stellt er sich auf Twitter unverblümt vor die Randalierer, während Demokraten und viele Republikaner längst von „Inlands-Terroristen” sprechen.

Während Joe Biden sichtlich erschüttert live vor die Kameras geht, bringt das Weiße Haus ein Video in Umlauf, das angeblich zur Deeskalation beitragen soll. Darin bittet Trump seine Anhänger in lapidarem Ton, sie sollten „friedlich” bleiben und „nach Hause” gehen. Anstatt sich unmissverständlich zu distanzieren, sucht er rhetorisch den Schulterschluss: „Ich weiß, wie ihr fühlt. Wir lieben euch.”

Gegen 17.40 Uhr meldet die Polizei, inzwischen verstärkt um aus den Nachbarbundesstaaten Maryland und Virginia herbeigerufene Nationalgardisten, dass die Lage unter Kontrolle sei. Ab 20 Uhr kommt der Kongress wieder zusammen, um den Job zu vollenden: die Beglaubigung des Wahlsieges Bidens. Um 3.40 Uhr am Donnerstagmorgen ist der Spuk vorbei. Mike Pence verkündet, was seit Wochen klar ist: Joe Biden hat mit 306 zu 232 Wahlmänner-Stimmen gewonnen. Er wird als 46. Präsident der USA am 20. Januar vor dem Kapitol vereidigt.

