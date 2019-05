Für uns Muslime in Deutschland ist dieser Artikel ein großes Glück. Unsere Religion unterscheidet sich in wesentlichen Punkten vom Christentum, und die Verfassung gibt uns viel Freiheit dabei, unseren Glauben auszuüben. Die Praxis sieht aber teilweise anders aus. Zum Beispiel, wenn es darum geht, eine Moschee zu bauen. Das dürfen wir zwar grundsätzlich, aber wenn es um konkrete Projekte geht, gibt es in der Umgebung oft große Proteste und teilweise auch baurechtliche Probleme. Wir haben auch nicht den gleichen Rechtsstatus wie Kirchen, weil wir Moscheen nur als Verein bauen dürfen und nicht als Körperschaft. Dadurch sind wir weniger geschützt. Ähnlich ist es mit dem öffentlichen Gebetsruf, der zu unserer Religion gehört. Anders als das Glockenläuten der Kirchen wird er in Deutschland nicht akzeptiert – auch wenn er nicht verboten ist.

Wenn wir daran festhalten würden, gäbe es sofort riesigen Ärger wegen Ruhestörung. Und wir wollen keinen Hass schüren. Wie in vielen anderen Städten auch haben wir in der Mannheimer Moschee deshalb von Anfang an beschlossen, so lange auf den Gebetsruf zu verzichten, bis es einen Konsens in der Gesellschaft dafür gibt. So weit sind wir aber noch nicht. Die Menschen sind in diesem Punkt noch nicht auf dem Level ihrer wunderbaren Verfassung. Auch bei der Bildung haben wir in der Praxis keine volle Religionsfreiheit: Islam-Unterricht gibt es nur an einigen Schulen als Pilotprojekt, er wird nicht regulär angeboten. Dadurch werden muslimische Kinder benachteiligt. Dazu gibt es in Deutschland eine unterschwellige Islam-Phobie.

Gerade junge Muslime erleben dadurch sozialen Druck und trauen sich teilweise nicht, selbstbewusst zu ihrer Religion zu stehen. Letztlich ist das aber natürlich in vielen Ländern so: Die Mehrheitsgesellschaft übt auf Minderheiten einen gewissen Druck aus.

Talat Kamran, Leiter des Mannheimer Instituts für Integration und interreligiöse Arbeit.

