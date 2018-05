Taliban erobern wichtigen Bezirk

Anzeige

Kabul.Im Zuge ihrer Frühjahrsoffensive haben die radikalislamischen Taliban im Nordosten Afghanistans einen Bezirk unter ihre Kontrolle gebracht. Bei den 24-stündigen Gefechten um Kohistan in der Provinz Badachschan seien mindestens fünf Polizisten getötet worden, teilte ein Sicherheitsbeamter mit. In der westlichen Provinz Farah erschossen Unbekannte den stellvertretenden Direktor der Antiterror-Behörde, wie es hieß. Hinter dem Anschlag auf Abdul Dschalal werden die Taliban vermutet. Mit der Einnahme von Kohistan kontrollieren sie nun drei Bezirke in der strategisch wichtigen Provinz Badachschan, die an Pakistan, Tadschikistan und China grenzt. dpa