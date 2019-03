Tanz mit der Kanzlerin

„Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi würde gerne einmal Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Tanz auffordern. „Vielleicht keinen Rock’n’Roll, aber so einen gemütlichen Foxtrott oder Walzer – ich glaube, das kriegt sie hin“, sagte er der Zeitschrift „Tina“. „Ich würde gern mal zehn Minuten mit ihr quatschen“, so der 54-Jährige weiter.

Llambi, der er auf dem Parkett schonungslos Klartext redet, vermisst momentan eine gesunde Kritikfähigkeit in der Politik. Das Problem sei, „dass die Leute so dünnhäutig geworden sind, dass man sich gar nicht mehr richtig auseinandersetzt“. Seiner Ansicht nach müsse man auch andere Meinungen akzeptieren. Denn, so Llambi: „Es gibt nicht nur die eine Meinung.“ dpa

