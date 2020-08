Tat früh geplant

Frankfurt.Im Prozess um den tödlichen Kopfschuss auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat der mutmaßliche Täter Stephan Ernst gesagt, der Entschluss zur Tat sei schon im April 2019 gefallen – also mehrere Wochen vor der Bluttat im Juni. Nachdem der 46-Jährige in der vergangenen Woche bereits Fragen des Gerichts zum Tathergang und der Vorbereitung beantwortet hatte, ging es am Montag vor dem Oberlandesgericht Frankfurt auch um seine früheren Geständnisse und die Rolle des wegen Beihilfe angeklagten Markus H.

Der mutmaßliche Rechtsterrorist Stephan Ernst hatte am Mittwoch die Tat gestanden; demnach war er der Schütze. Gleichzeitig belastete der 46-Jährige Markus H., der ebenfalls am Tatort gewesen sei und eine entscheidende Rolle gespielt habe. H. habe ihn radikalisiert, aufgehetzt und Lübcke als Ziel ins Spiel gebracht. Die Bundesanwaltschaft geht von rechtsextremistischen Tatmotiven aus. „Die Planung war da. Der Entschluss, was zu machen, stand schon fest“, sagte Ernst über das Treffen mit H. im April. Verabredet sei gewesen: „Einer greift körperlich an, einer schießt.“ Nach der Tat sei er „bedrückt, aber auch irgendwie aufgeputscht“ gewesen, sagte Ernst vor Gericht. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020