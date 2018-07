Tausende bei Demo gegen neues Polizeigesetz

Anzeige

Düsseldorf.Mehrere tausend Menschen haben am Wochenende in Düsseldorf gegen das geplante neue Polizeigesetz für Nordrhein-Westfalen demonstriert. Bei der Abschlusskundgebung sprachen die Veranstalter von 18 000 Teilnehmern. Die Polizei schätzte die Zahl auf 9300. Nach ihren Angaben verlief der Protestmarsch friedlich. Dazu aufgerufen hatte ein breites Bündnis politischer und gesellschaftlicher Gruppen. Nach massiver Kritik von Juristen und Datenschützern hatte Innenminister Herbert Reul (CDU) die Verabschiedung des Sicherheitspakets mit den bisher schärfsten Anti-Terrormaßnahmen gestoppt und Korrekturen in Aussicht gestellt. dpa (Bild: dpa)