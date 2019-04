Tausende demonstrieren für Klimaschutz

Rom/Berlin.Tausende Menschen sind am gestrigen Karfreitag weltweit für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Allein in Rom (Bild) versammelten sich mehrere Tausend überwiegend junge Leute – mit dabei die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. „Wir werden unseren Kampf für unsere Zukunft fortsetzen“, versprach die 16 Jahre alte Schülerin unter dem Jubel der Menge auf der Piazza del Popolo. Thunberg demonstriert seit vergangenem Sommer jeden Freitag – also meistens während der Schulzeit – für mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz. Ihr Schulstreik hat weltweit Menschen zu Demonstrationen unter dem Motto „Fridays for Future“ inspiriert. Auch in Deutschland versammelten sich Hunderte Menschen, unter anderem in Berlin, München, Köln, Hamburg und Düsseldorf. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.04.2019