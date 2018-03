Tausende Kranke und Verletzte hoffen in Ost-Ghuta auf Hilfe

Anzeige

Damaskus.Die Vereinten Nationen haben dazu aufgerufen, mehr als 1000 Kranke und Verletzte so schnell wie möglich aus dem umkämpften syrischen Rebellengebiet Ost-Ghuta zu bringen. Sie bräuchten dringend eine medizinische Behandlung, erklärte gestern die Sprecherin des UN-Nothilfebüros Ocha in Syrien, Linda Tom. Unter den mehr als 1000 Menschen seien 77 besonders dringliche Fälle. Details zu den Kranken und Verletzten nannte sie nicht. Ost-Ghuta – auf dem Bild steigt Rauch über dem Rebellengebiet auf – erlebt seit mehr als drei Wochen die schlimmsten Angriffe der syrischen Regierung seit Beginn des Bürgerkriegs vor fast sieben Jahren. Nach Angaben von Hilfsorganisationen kamen in dieser Zeit mehr als 1000 Zivilisten ums Leben. In dem Gebiet sind rund 400 000 Menschen eingeschlossen. dpa (Bild: dpa)