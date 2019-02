Tausende Schüler demonstrieren erneut für Klimaschutz

Frankfurt/Main.Tausende Schüler haben in mehreren hessischen Städten gestern erneut für den Klimaschutz demonstriert. In Frankfurt (Bild) gingen nach Angaben der Organisatoren und der Polizei rund 500 junge Menschen auf die Straße, in Wiesbaden waren es ebenfalls rund 500, in Darmstadt sogar etwa 2000 (500 waren hier angemeldet). Alle Demonstrationen seien friedlich geblieben, sagten Polizeisprecher. Die weltweiten „Fridays for Future“-Aktionen (deutsch: Freitage für die Zukunft) gehen auf den Protest der jungen schwedischen Klima-Aktivistin Greta Thunberg zurück. Junge Menschen wollen mit dem freitäglichen „Schul-Streik“ ein Zeichen für mehr Klimaschutz setzen. In Hessen starteten die ersten Demos im Dezember, die Zahl der Teilnehmer wächst mit jeder Veranstaltung. dpa

© Mannheimer Morgen, Samstag, 16.02.2019