Endlich bewegt sich etwas! Nachdem am Mittwoch zwölf Migrantenkinder aus den griechischen Lagern nach Luxemburg geflogen wurden, sind an diesem Samstag weitere 47 Kinder und Jugendliche auf dem Flughafen Hannover gelandet. Es hat viel zu lange gedauert.

Seit über einem Jahr beratschlagen die Länder der Europäischen Union, wie den allein reisenden Minderjährigen in den griechischen Migrantenlagern geholfen werden kann. Immer gab es neue Ausreden, die Umsiedlungen zu verschleppen: bürokratische Bedenken, das Warten auf eine gesamteuropäische Lösung, die es bis heute nicht gibt, und zuletzt die Corona-Pandemie.

Von den fast 5200 unbegleiteten minderjährigen Migranten in Griechenland werden bisher dort nur knapp 2000 in geeigneten Unterkünften betreut. Der Rest lebt unter katastrophalen Bedingungen in überfüllten Lagern.

Sie zu befreien, ist die dringlichste Aufgabe überhaupt. Was kann daran so schwer sein? In der Corona-Krise bewältigen Regierungen und Behörden derzeit weitaus größere logistische Herausforderungen.

Dieses erbärmliche Tauziehen um schutzbedürftige Kinder zeigt die ganze Misere der europäischen Migrationspolitik. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan sitze nun mal am längeren Hebel, heißt es. Aber die EU ist ihm gegenüber keineswegs so machtlos. Allerdings kann die EU nur dann stark auftreten, wenn sie geschlossen ist.

Dazu gehört, dass sie endlich ihre Migrations- und Asylpolitik neu ordnet. Seit fünf Jahren wird darüber debattiert, geschehen ist so gut wie nichts. Auch der Ausbau der Agentur Frontex zu einer schlagkräftigen europäischen Grenzschutzarmee kommt zu langsam voran.

Deutschland hat im Rahmen seiner EU-Präsidentschaft im zweiten Halbjahr die Chance, einige dieser Defizite aufzuarbeiten. Am dringlichsten ist die Neuordnung der europäischen Asylverfahren, um Erstankunftsländer wie Griechenland zu entlasten und nicht schutzbedürftige Migranten abschieben zu können.

Solange diese Reform aussteht, ist die Umsiedlung von Flüchtlingskindern nicht viel mehr als Symbolpolitik zur Beruhigung des eigenen Gewissens.

