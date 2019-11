Taylor belastet Trump schwer

Washington.Eineinhalb Stunden nachdem Adam Schiff im Tagungsraum des „Ways and Means“-Komitees im Kapitol zur Ordnung rief, ließ der streng gescheitelte Botschafter die Bombe platzen. William Taylor (kl. Bild unten) bestätigte als erster Kronzeuge der live übertragenen Zeugenbefragungen des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump, dass einer seiner Mitarbeiter am 26. Juli ein Telefonat mithörte, in dem Trump EU-Botschafter Gordon Sondland nach dem Stand der Ermittlungen fragte.

Damit gemeint waren Untersuchungen der Gasgeschäfte von Hunter Biden, dem Sohn des möglichen Herausforderers Trumps bei der Präsidentschaftswahl 2020, Joe Biden, in der Ukraine sowie einer widerlegten Verschwörungstheorie, wonach sich nicht Russland, sondern die Ukraine in die Präsidentschaftswahlen 2016 eingemischt hatte. Taylor hielt sich während des Telefonats zu einem Frontbesuch in der Ukraine auf.

„Mein Mitarbeiter konnte Präsident Trump am Telefon hören“, bezeugte der Botschafter. Auf die Rückfrage, was der Präsident zur Ukraine denke, habe Sondland gesagt, Trump interessiere sich mehr für die Ermittlungen gegen Biden. Das war neu und nicht Teil der Aussagen Taylors hinter verschlossenen Türen am 22. Oktober. „Ich wusste das zu diesem Zeitpunkt nicht“, sagte der Botschafter dem Komitee.

Wie der Fernsehsender NBC berichtet, handelt es sich bei dem Mitarbeiter um David Holmes. Er soll nun kurzfristig am Freitag in einer nicht-öffentlichen Anhörung vor dem Ausschuss aussagen. Zuvor hatte Botschafter Taylor noch einmal öffentlich wiederholt, was der Zeuge mit der rahmenlosen Brille schon einmal im Hochsicherheitstrakt dem Kongress dargelegt hatte.

Der von Außenminister Mike Pompeo aus dem Ruhestand zurückgerufene Karriere-Diplomat schilderte, wie er als Botschafter in Kiew entdeckte, dass Trumps Hausanwalt Rudy Giuliani in dessen Auftrag eine Nebenaußenpolitik koordinierte. „Es gab einen regulären Kanal und einen im hohen Maße unregulären Kanal.“ Letzterer habe aus Giuliani, dem Ukraine-Beauftragten Kurt Volcker, EU-Botschafter Sondland, Energieminister Rick Perry und dem Stabschef im Weißen Haus Mick Mulvaney bestanden.

Nach und nach habe er verstanden, dass Trump durch diesen Kanal mit der neuen ukrainischen Regierung kommunizierte. Militärhilfe und ein Besuch im Weißen Haus seien von „Ermittlungen“ gegen seine Opponenten abhängig gemacht worden. Ob er in seiner jahrzehntelangen Tätigkeit für die Regierung schon einmal erlebt habe, dass Auslandshilfe „von persönlichen oder politischen Interessen abhängig gemacht wurde“, erkundigte sich Daniel Goldman, der die Befragungen für die Demokraten leitete. Die Antwort war ein klares „Nein“.

„Eine Schmierenkampagne“

Taylors Aussagen bestätigten den Plot, den der Vorsitzende des Geheimdienstausschusses Adam Schiff darlegte. „Wenn der Präsident eine fremde Macht einlädt, sich in unsere Wahlen einzumischen, sollen wir uns dann einfach damit abfinden?“, fragte Schiff in seinem Eröffnungsstatement. Darin legte er dar, wie Trump sein Amt gebrauchte, die Ukraine zu nötigen, Wahlkampfmunition gegen seine Opposition daheim zu liefern.

Der Republikaner Devin Nunes griff das Verfahren an, das von den Demokraten und den „korrupten Medien“ inszeniert worden sei. „Eine orchestrierte Schmierenkampagne“ gegen Trump. Als er Beamte beschuldigte, „gegen den Präsidenten zu arbeiten“, schüttelte Taylor den Kopf, während der zweite Zeuge, der für die Ukraine zuständige Ministerialdirektor George Kent (kl. Bild oben), den Abgeordneten irritiert anschaute.

