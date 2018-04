Terrorhelfer oder Opfer?

Anzeige

Im Winter 2016, kurz vor dem Attentat auf den Berliner Breitscheidplatz, soll der Angeklagte einen damals zwölf Jahre alten Jungen überredet haben, ein Selbstmordattentat in Ludwigshafen zu verüben; von ihm soll die Anleitung für den Bau der Bombe gekommen sein. Die Nagelbombe detonierte nicht, der Junge versteckte sie im Gebüsch in der Nähe des Rathaus-Centers. Wie die „Rheinpfalz“ berichtet, wurde gestern beim Prozess in Wien bekannt, dass der Junge einen weiteren, bislang unentdeckten Sprengsatz gebaut haben soll, mit dem er zwei Tage später erneut losgezogen sei. Gefunden wurde dieser Sprengsatz demnach bislang jedoch nicht.

Die Staatsanwaltschaft bezeichnet den Angeklagten als Vorbild für den Jungen. Die Verteidigung dreht den Spieß um: Der Schüler soll bereits radikalisiert gewesen sein. Derzeit ist der heute 14-Jährige nach Angaben des Integrationsministeriums Rheinland-Pfalz an einem geschützten Ort untergebracht und wird dort betreut. Nach Informationen des Ludwigshafener Jugendamts hat sich der Junge altersgemäß entwickelt und reflektiert seine Tat. Demnach übernimmt er Verhaltensweisen, die eine Abkehr von einem islamistischen Denken andeuten. Der pädagogische und therapeutische Prozess mache Fortschritte, heißt es. Heute soll der Jugendliche mittels Videokonferenz in das Wiener Gericht zugeschaltet werden.

Kurz nach dem gescheiterten Anschlag in Ludwigshafen soll der nun in Wien Angeklagte eine eigene Bluttat geplant haben. Mit einer damals 16-jährigen Frau, die er nach islamischem Recht geheiratet hatte, wollte er ein Selbstmordattentat auf die Militärbasis im pfälzischen Ramstein verüben. Sein Verteidiger tut diese Pläne als „naives Gebrabbel“ ab.

Die Frau steht in Düsseldorf vor Gericht und bestätigte die Anschlagspläne. Dort muss sich auch ein weiterer mutmaßlicher IS-Helfer verantworten, ein 22-Jähriger aus Neuss, der den Wiener ebenfalls bei der Planung des Anschlags unterstützt haben soll. Aufgeflogen waren die Pläne, weil der Vater der Frau besorgniserregende Nachrichten auf dem Handy seiner Tochter fand. Er alarmierte die Behörden. Die kriminelle Laufbahn des Angeklagten begann bereits deutlich früher: Er saß wegen schweren Raubes im Gefängnis. Ein Mithäftling soll ihn mit dem IS-Gedankengut in Kontakt gebracht haben. Aufgewachsen war der Österreicher mit albanischen Wurzeln in einem atheistischen Elternhaus.

Ein Deradikalisierungsprogramm in Haft soll bei dem Mann Behörden zufolge nur bedingt anschlagen. In seiner Zelle wurden Zeichnungen brennender Gebetshäuser und gewaltbereiter Glaubenskrieger gefunden. Zudem soll er Mitgefangene dazu gebracht haben, zum Islam zu konvertieren. (mit kla)

