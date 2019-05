Terrorverdacht nach Explosion in Lyon

Lyon/Paris.Nach einer Explosion mit mehreren Verletzten in der Innenstadt von Lyon ermitteln Anti-Terror-Spezialisten. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft am Freitag. Die Explosion hatte sich am frühen Abend im Zentrum der Stadt im Südosten des Landes ereignet. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner wies die Präfekten im ganzen Land an, die Sicherheitsmaßnahmen an Orten zu verstärken, an denen sich viele Menschen aufhalten. Das seien etwa Sport- oder Kulturveranstaltungen.

Mindestens acht Menschen wurden nach Angaben der Präfektur bei der Explosion verletzt. Der Sender BFMTV berichtete von mindestens 13 Verletzten – darunter sei auch ein Kind. Die Polizei bestätigte diese Angaben auf Nachfrage nicht und sprach von Leichtverletzten.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron nannte die Explosion einen „Angriff“. Es sei zum jetzigen Zeitpunkt nichts über Todesopfer bekannt, sagte er in einem Interview des YouTubers Hugo Travers kurz nach dem Vorfall. Seine Gedanken seien bei den Angehörigen.

Die Explosion ereignete sich nahe einer Bäckerei in der Straße Victor Hugo an einer Kreuzung in einer Fußgängerzone. Der Sender Franceinfo berichtete unter Berufung auf das französische Innenministerium, dass dort auf dem Boden ein Beutel oder Koffer, der einen Sprengsatz mit Schrauben enthalten haben soll, explodiert sei. Die Polizei fahndet seit dem späten Freitagabend mit einem Bild nach einem Mann. Er trägt darauf eine dunkle Sonnenbrille und schiebt ein Fahrrad.

Es handelt sich um das Standbild der Aufnahme einer Sicherheitskamera. Die Polizei rief Zeugen, die Hinweise zu dem Mann geben können, dazu auf, sich zu melden. Ein Mann mit einem Fahrrad soll in der Nähe einer Bäckerei einen Sprengsatz deponiert haben. Der Verdächtige sei von Überwachungskameras gefilmt worden, sagte der Bezirksbürgermeister von Lyon, Denis Broliquier, dem TV-Sender BFM.

Die Explosion in Lyon trifft Frankreich kurz vor der Europawahl. Premierminister Édouard Philippe sagte seine Teilnahme an einer Abschluss-Wahlkampfveranstaltung ab, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichte. Die Rechtspopulistin Marine Le Pen sprach von einem „terroristischen Anschlag“.

Hintergründe zunächst unklar

Die Hintergründe der Tat waren jedoch zunächst unklar. Frankreich wird seit Jahren von einer islamistischen Terrorwelle erschüttert, dabei wurden rund 250 Menschen getötet. Erst im Dezember hatte der mutmaßliche Islamist Chérif Chekatt in der Straßburger Innenstadt das Feuer eröffnet – es starben letztlich fünf Menschen, zudem wurden zahlreiche verletzt. dpa

