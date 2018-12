Terrorverdächtige festgenommen

Karlsruhe.Der Generalbundesanwalt hat eine mutmaßliche IS-Anhängerin festnehmen lassen, die 2016 Pläne für einen Terroranschlag in Deutschland unterstützt haben soll. Die 40 Jahre alte Deutsche wurde gestern Morgen in Hamburg gefasst, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Die Anschlagspläne waren im Oktober bekannt geworden. Die Bundesanwaltschaft bestätigte damals Medienberichte, wonach 2016 drei Teams von Attentätern des Islamischen Staats (IS) nach Deutschland aufbrechen sollten. Damals hieß es, die Frau habe in Norddeutschland „Glaubensschwestern“ gesucht, die bereit gewesen seien, potenzielle Attentäter zu heiraten, um ihnen den Weg nach Deutschland zu ebnen. dpa

