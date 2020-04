Mannheim.Weißer Kittel, grüner Mundschutz, blaue Handschuhe. Maren Keller sitzt an der sogenannten Werkbank im Labor der Universitätsmedizin Mannheim. Vor einigen Wochen arbeitete die Medizinisch-Technische Laborassistentin (MTLA) noch in der Forschung, nun hält sie ein Glasröhrchen mit Corona-Abstrichen nach dem anderen in den Händen. Vorsichtig gibt die Laborassistentin Flüssigkeit hinzu. Denn erst dann können die Proben – sie stammen an diesem Tag überwiegend von Mitarbeiterinnen der Mannheimer Pflegeheime – auf das Pandemievirus Sars-CoV-2 getestet werden.

„Wir haben unsere Struktur wegen der Corona-Krise massiv verändert“, berichtet die Leitende MTLA Bianca Meister. Während früher im PCR-Labor zum Nachweis von Viren gerade einmal zwei Personen arbeiteten, sind es nun acht: Die zusätzlichen Kollegen kommen aus anderen Laborbereichen, oder wie Maren Keller aus der Forschung. Einige Teilzeitkräfte haben angesichts des gewaltigen Pensums ihre Arbeitszeit aufgestockt, viele ihren Urlaub verschoben. Und das ist nicht alles: Prozesse wurden optimiert, die Schichten ausgeweitet. Während die Arbeit im Labor früher um 16 Uhr endete, ist es nun bis 20 Uhr besetzt. Das Ziel: die Testkapazitäten auf das Coronavirus massiv erweitern.

Wie wichtig das ist, betont auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie rät betroffenen Ländern seit Beginn der Pandemie: „Testen, testen, testen!“ Denn nur wer einen großen Teil der Infizierten findet, hat einen Überblick über das Geschehen und kann entsprechend auf die Ausbreitung reagieren. Außerdem lassen sich so Kontaktpersonen finden und möglichst viele Infektionsketten unterbrechen.

Die Mannheimer Universitätsmedizin testet seit dem 3. März im eigenen Labor – und meldet die Ergebnisse behandelnden Ärzten und dem Gesundheitsamt. Angefangen haben die Mitarbeiterinnen mit 14 Analysen an zwei Tagen. „Inzwischen testen wir 200 Proben pro Tag, 1350 pro Woche“, berichtet die stellvertretende Leiterin der Medizinischen Mikrobiologie und Hygiene, Marlis Gerigk. Dafür sind mehrere molekulare Diagnosegeräte im Einsatz. Im Alto Star, einem großen gläsernen Kasten, wird das Erbgut aus dem Virus extrahiert. Doch das dauert. Von der Erfassung bis zum Auslesen der Ergebnisse insgesamt „fünf bis sieben Stunden“, sagt Gerigk.

Hier sieht die Oberärztin den großen Knackpunkt, was den Ausbau der Tests angeht. „Wir versuchen alles, um die Kapazitäten zu erweitern, auch personell könnten wir noch aufstocken“, sagt Gerigk, die quasi rund um die Uhr mit Materialbeschaffung beschäftigt ist. Doch um deutlich mehr untersuchen zu können, bräuchte die Universitätsmedizin dringend Geräte für Schnelltests. „Früher betrug die Lieferzeit sechs Wochen, jetzt sind es sechs bis neun Monate“, berichtet Gerigk.

Neben Verdachtsfällen werden derzeit im Mannheimer PCR-Labor viele Proben aus Pflegeheimen analysiert. Damit soll verhindert werden, dass sich das Virus in den Einrichtungen mit seinen besonders gefährdeten Bewohnern unerkannt ausbreitet. „Wir würden gerne alle Mitarbeiter einmal pro Woche testen.“ Bei rund 3000 Personen sei das aber derzeit nicht zu stemmen.

Atempause genutzt

Trotzdem bewertet die Oberärztin die Testkapazitäten in Mannheim positiv. So sei vor einigen Wochen noch jede zehnte Probe positiv gewesen. Mittlerweile „sind es deutlich weniger“. Das heißt, die Dunkelziffer in der Region kann nicht sehr hoch sein. „Das Social Distancing (sozialer Abstand) der letzten Wochen hat uns eine Atempause verschafft“, betont die Oberärztin. Die sei auch dringend nötig gewesen. „Vor drei Wochen hätten wir es niemals geschafft, so viel zu testen.“

In einem separaten Raum hat unterdessen der Cycler, ein weiteres Gerät, die abschließende Analyse beendet. Laborleiterin Bianca Meister liest das Ergebnis am Bildschirm ab. 47 Proben, darunter vier Poolproben (mehrere Abstriche verschiedener Personen): Alle sind an diesem Tag negativ.

