Testfall für katholische Kirche

Rom.Es ist eine paradoxe Situation: Das Reformationsgedenkjahr 2017 ist vorbei, es hätte Anlass für eine Annäherung zwischen Katholiken und Protestanten sein können. Stattdessen sind die katholischen Bischöfe in Deutschland über die Ökumene in Streit geraten.

Im Detail geht es um eine mit Zweidrittelmehrheit verabschiedete Handreichung der Deutschen Bischofskonferenz, der zufolge evangelische Ehepartner in Einzelfällen zur katholischen Kommunion zugelassen werden können. Sieben deutsche Bischöfe, darunter als Wortführer der Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, hatten einen Protestbrief gegen das Dokument an den Vatikan mit der Bitte um Klärung geschickt. Gestern fand nun eine von Papst Franziskus gewünschte Beratungsrunde im Vatikan statt. Die deutschen Bischöfe sollen nicht auf eine Entscheidung aus Rom warten, sondern auf Wunsch des Papstes eigenständig „im Geist kirchlicher Gemeinschaft eine möglichst einmütige Regelung“ finden. So hieß es im Anschluss in einer gemeinsamen Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz und des Vatikans.

Ärger über Auseinandersetzung

Teilnehmer der Diskussion waren neben Woelki der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Reinhard Marx, Karl-Heinz Wiesemann, Bischof von Speyer und Vorsitzender der Glaubenskommission der Bischofskonferenz, sowie drei weitere deutsche Bischöfe. Den Vatikan vertraten der Präfekt der Glaubenskongregation, Luis Ladaría, sowie der für Ökumene zuständige Kardinal Kurt Koch. Papst Franziskus nahm nicht teil, werde aber über dessen Verlauf informiert. Der Ball liegt nun wieder bei den deutschen Bischöfen.