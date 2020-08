Teuteberg nur ein Bauernopfer?

Berlin.Es war ein bis zuletzt heftig geführter, aber chancenloser Kampf von Linda Teuteberg (Bild) um ihren Posten als FDP-Generalsekretärin. Am Schluss machte Christian Lindner am Montag klar: Der Chef sucht sich seine Generalsekretärin oder seinen Generalsekretär selbst aus. Und der soll ab dem Parteitag im September Volker Wissing heißen. Der ist bis März nächsten Jahres auch noch Wirtschaftsminister und Vize-Regierungschef in Rheinland-Pfalz. Er kann laut Lindner also beides – Regieren und Wahlkämpfen.

Thüringen wirkt nach

Neben Wissing als Generalsekretär soll der frühere SPD-Politiker Harald Christ, der erst im März zur FDP kam, neuer Schatzmeister werden. Der gebürtige Wormser löst den langjährigen Schatzmeister Hermann Otto Solms (79) ab. Christ soll ebenfalls schon im September in sein neues Amt gewählt werden. Christ, der frühere Mittelstandsbeauftragte der Sozialdemokraten war im Dezember 2019 wegen des Linkskurses der neuen SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans aus seiner alten Partei ausgetreten. Der 48-Jährige ist Inhaber einer Kommunikationsberatung. 2009 war er im Schattenkabinett des SPD-Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier als potenzieller Wirtschaftsminister angetreten.

Die gebürtige Brandenburgerin Teuteberg wurde erst im April 2019 mit großer Mehrheit zur Generalsekretärin gewählt. Damals standen mehrere Wahlen in den neuen Bundesländern an. Sie gilt als ausgewiesene Fachfrau in der Innen- und Migrationspolitik, aber auch als zu zurückhaltend für den Posten der Generalsekretärin einer Partei in der Opposition.

Einige sehen in Teuteberg auch ein Bauernopfer. Die Umfragewerte lagen Anfang des Jahres und damit vor der Krise noch bei fastt zehn Prozent, zurzeit liegen sie bei fünf bis sieben Prozent. Nicht alle führen diese Entwicklung allein auf Teuteberg zurück, davon abgesehen, dass es eine Oppositionspartei in Krisenzeiten ohnehin schwer hat.

Die gravierendste Fehleinschätzung unterlief der FDP-Spitze im Februar bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen – noch vor der Corona-Krise. Da war nicht nur Lindner am Werk, sondern auch sein Parteivize und stellvertretende Bundestagspräsident Wolfgang Kubicki. Sie fielen Thomas Kemmerich, als sich dieser ganz offensichtlich mit Hilfe der AfD in den Regierungschefsessel hieven lassen wollte, nicht nur nicht in den Arm, zum Teil wollten sie regelrecht ausloten, wie die Reaktionen sind. Die waren nicht gut, ja verheerend. Lindner musste sich einem Vertrauensvotum stellen. Der Partei haftet das immer noch an. dpa

