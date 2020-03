Texterin Caroline Scholl: "Versuche unserem Alltag eine eigene, neue Struktur zu geben"

Die Corona-Krise stellt gerade uns Solo-Selbstständige vor besondere Herausforderungen, denn wenn Aufträge wegbrechen, tragen wir das volle Risiko selbst. Auch bei mir ist dies deutlich spürbar. Einige Kunden verschieben Projekte oder müssen selbst erstmal sortieren, wie die nächsten Monate weitergehen.

Als Mutter von zwei Kindern ist außerdem unser Familienalltag nun ein ganz anderer als noch vor ein paar Wochen. Ich habe einen neunjährigen Sohn, der in die vierte Klasse geht. Die Klassenlehrerin versorgt uns mit Arbeitsblättern, und jetzt, wo die gewohnte Struktur weggebrochen ist, versuche ich unserem Alltag eine eigene, neue Struktur zu geben. So beginnt bei uns das „Home-Schooling“ immer um 9 Uhr. Dann stehen sowohl eine Stunde Mathe als auch eine Stunde Deutsch auf dem Programm. Mit Online-Sportstunden für Kinder lockere ich das Ganze auf. Wir gehen auch mal an die frische Luft, in unseren Garten, oder Fahrradfahren. Meine große Tochter ist gerade mitten im Abitur, sie organisiert sich sehr gut selbst. Da wir in einem Drei-Generationen-Haus leben, spielen auch Oma und Opa eine große Rolle. Die sind sehr froh, dass sie nicht völlig isoliert sind, wie viele andere ältere Menschen in diesen Tagen. Wir übernehmen Einkäufe um beide zu schützen.

Caroline Scholl, 46, freiberufliche Texterin, Ketsch

© Mannheimer Morgen, Freitag, 27.03.2020