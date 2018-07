Thema Flüchtlinge, Asyl und Integration weiterhin das bestimmende Problem

Anzeige

Das Thema Flüchtlinge, Asyl und Integration liegt aktuell nicht mehr so extrem weit vorn wie Ende Juni, ist mit 52% der Nennungen (Juni-I: 53%; Juni-II: 61%) für die Befragten aber nach wie vor das wichtigste Problem, das wir derzeit in Deutschland haben. Wie immer konnten die Befragten hier bis zu zwei Angaben machen, es wurden keine Themen vorgegeben. Auf Rang zwei folgt weiterhin der Streit in der Bundesregierung mit 18% (Juni-I: 4%; Juni-II: 18%), dahinter nennen die Befragten ähnlich häufig wie in der letzten Zeit das Thema Rente und Alterssicherung mit 13%. Weitere wichtige Bereiche sind Fragen zu Bildung und Schule (9%), das Thema soziale Gerechtigkeit (9%) sowie das Gesundheitswesen und die Pflege (8%). Es folgen Nennungen, die unter dem Stichwort „Politikverdruss“ zusammengefasst werden (8%), dahinter der Bereich Familie und Kinder (5%), die Probleme des Wohnungsmarkts (5%) sowie das Thema EU und Europa (5%).

Politbarometer (Info) Vom 09. bis 12. Juli 2018 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen 1.340 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei werden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Rundungsbedingt müssen sich die Prozentwerte nicht unbedingt auf 100% addieren und die Abweichungen zur letzten Umfrage nicht gegenseitig aufheben. Der Fehlerbereich beträgt bei 1.250 Befragten und einem Anteilswert von 40% rund +/- drei Prozentpunkte und bei einem Anteilswert von 10% rund +/- zwei Prozentpunkte.

Beurteilung der geplanten Transitverfahren

Nach dem Asylstreit haben sich die Koalitionspartner auf die Einführung sogenannter Transitverfahren an der Grenze zwischen Bayern und Österreich geeinigt, wonach Asylbewerber, die bereits in einem anderen Land einen Asylantrag gestellt haben, innerhalb von 48 Stunden in dieses Land zurückgeschickt werden sollen, sofern mit den betroffenen Ländern entsprechende Abkommen darüber geschlossen werden. Eine Mehrheit von 62% der Befragten findet diese Vereinbarung zwischen CDU, CSU und SPD gut, 34% finden sie nicht gut (weiß nicht: 4%). Unterschiedlich sehen das die Parteianhängergruppen: In den Reihen von CDU/CSU (76%), SPD (61%), AfD (70%) und FDP (66%) werden diese sogenannten Transitverfahren befürwortet, bei der Linken (40%) und den Grünen (38%) schließen sich dem weniger Befragte an.

Kommen deshalb deutlich weniger Asylbewerber?

Trotz der mehrheitlichen Zustimmung zu diesem Verfahren glaubt lediglich eine Minderheit von 25% aller Befragten, dass dadurch deutlich weniger Asylbewerber nach Deutschland kommen werden, 72% rechnen nicht mit einem klaren Rückgang der Asylbewerberzahlen, 3% äußern sich dazu nicht. Weder in den Reihen der Regierungsparteien noch in denen der Opposition glaubt eine Mehrheit an die Wirksamkeit dieser Transitverfahren.