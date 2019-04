Themen Umwelt/Klima und Wohnungsmarkt erreichen Rekordniveau

Probleme in Deutschland

Auf der Problemagenda bleibt die Relevanz des Themas Ausländer, Asyl, Integration und Flüchtlinge im mittelfristigen Rückblick relativ schwach. Die Themen Umwelt/Klima und Wohnungsmarkt erreichen dagegen Rekordniveau: Nie zuvor haben mehr Bundesbürger in diesen beiden Bereichen die wichtigsten Herausforderungen für Deutschland gesehen. Bei der Frage nach den beiden größten Problemen entfallen aktuell 27% der Nennungen auf den Bereich Ausländer/Asyl/Integration/Flüchtlinge. Praktisch gleichbedeutend folgt danach der Bereiche Umwelt/Klima (26%), dann mit erheblich gestiegener Bedeutung Wohnungsmarkt/Mieten (17%). Genannt werden außerdem Rente/Alterssicherung (13%), Gesundheit/Pflege (9%) Soziales Gefälle/Gerechtigkeit/Arm-Reich (8%), Politik(er)verdruss (8%), EU/Brexit (7%), Bildung/Schule (7%), sowie Arbeitsmarkt/Jobs (6%).

Brexit: Bewertung und Verschiebung

Die Basiseinstellungen der Deutschen zum Brexit sind konstant: Ohne große Veränderungen zu den letzten Wochen und Monaten sehen es auch jetzt nur 8% der Befragten positiv, wenn Großbritannien aus der EU austritt, 71% finden das schlecht und 18% ist es egal.

Mitte dieser Woche hat die EU beschlossen, dass der Brexit bis maximal Ende Oktober verschoben werden kann. Für das Szenario einer Verschiebung des Brexits um einige Monate inklusive einer Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl gibt es hierzulande nur wenig Zustimmung: Nur 32% der Befragten – die Interviews zu diesem Politbarometer wurden mehrheitlich vor der EU-Entscheidung in der Nacht zum Donnerstag durchgeführt – finden eine solche Verschiebung mit Teilnahme Großbritanniens an der Europawahl gut, 60% der Deutschen finden das schlecht, darunter klare Mehrheiten in allen politischen Lagern.

AfD: Parteispenden

Wenn es um den ordnungsgemäßen Umgang mit Parteispenden geht, unterscheidet sich die AfD nach Ansicht der meisten Deutschen nicht wesentlich von den anderen Parteien: Zwar meinen nach 15% im November heute 23% der Befragten, dass Unregelmäßigkeiten bei der AfD häufiger vorkommen als bei den anderen Parteien. Mit 55% (Nov-II '18: 57%) sehen die meisten hier aber keinen großen Unterschied und nur 4% (Nov-II ´18: 6%) glauben, dass bei der AfD in Sachen Parteispenden inkorrektes Verhalten „weniger häufig“ vorkommt – darunter auch nur 15% der AfD-Anhänger.

Rechtspopulismus: Demokratiegefahr und Unterstützung durch Russland

Rechtspopulistische Parteien und Bewegungen haben in vielen europäischen Ländern in den letzten Jahren Zulauf erhalten. In diesem Trend sehen 78% aller Deutschen eine Gefahr für die Demokratie in Europa, für 20% ist das mit Blick auf die Demokratie unproblematisch.

Den Vorwurf, wonach Russland seit einigen Jahren rechtspopulistische Parteien und Bewegungen in Europa unterstützt, um damit der EU zu schaden, hält mit 51% die Mehrheit der Deutschen für zutreffend. Insgesamt 25% der Befragten – 22% im Westen, aber 37% im Osten – glauben dagegen nicht an entsprechend motivierte Aktivitäten und 24% wollen oder können das nicht abschätzen. Im Detail vermuten mehr oder weniger klare Mehrheiten der CDU/CSU-, SPD-, FDP-, Linken- und Grünen-Anhänger eine Unterstützung rechtspopulistischer Parteien Russlands zu Ungunsten der EU. Ausschließlich die AfD-Anhänger glauben das mehrheitlich nicht.

Wohnungsmarkt: thematische Relevanz und Enteignungen

In der Bevölkerung hat das Thema fehlender Wohnraum und hohe Mietpreise in den letzten Jahren ganz erheblich an Relevanz zugelegt: Nach 40% Ende 2012 ist das inzwischen für 69% der Deutschen ein persönlich wichtiges (37%) oder sehr wichtiges Thema (32%). Neben gut vier von fünf Befragten, die selbst zur Miete wohnen, werden fehlender Wohnraum und hohe Mietpreise inzwischen auch von mehr als der Hälfte der Eigenheim-Bewohner thematisch als persönlich wichtig erachtet. Außerdem steigt die Bedeutung parallel zum Faktor Ortsgröße: „(Sehr) wichtig“ sagen 55% der Befragten in kleinen Städten und Gemeinden mit unter 5.000 Einwohnern, bereits 67% in Städten mit bis zu 20.000 Einwohnern, 69% in Städten mit bis zu 100.000 Einwohnern und schließlich 82% in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern.

Im Zusammenhang mit dem Thema Wohnungsmarkt gibt es die Forderung, dass große private Wohnungsbaugesellschaften enteignet und dafür mit Steuergeldern entschädigt werden sollen. 26% der Deutschen fänden es gut und 67% nicht gut, wenn es zu solchen Enteignungen käme. Diese Forderung wird in allen politischen Lagern mehrheitlich abgelehnt, wenn auch mit sehr unterschiedlicher Intensität: Gegen Enteignungen und Entschädigungen von bzw. für große private Wohnungsbaugesellschaften sind 81% der Unions-, 70% der SPD-, 62% der AfD-, 77% der FDP-, 49% der Linke- und 57% der Grünen-Anhänger. In kleineren Städten und Gemeinden werden Enteignungen noch häufiger abgelehnt als in größeren Städten und Großstädten.

Starke Zweifel gibt es beim Thema Enteignungen hinsichtlich der Wirksamkeit: Dass solche Enteignungen die Lage auf dem Wohnungsmarkt deutlich verbessern würden, glauben lediglich 21% der Deutschen, 73% sind dahingehend skeptisch.

„Fridays for future”: Politische Konsequenzen

Eher skeptisch sind die Deutschen auch hinsichtlich der Reichweite der „Fridays for future”-Bewegung: 37% der Befragten glauben, dass die Politik in Deutschland deshalb mehr für den Klimaschutz tun wird. Eine Mehrheit von 61% bezweifelt dagegen, dass die Proteste von Schülern, die freitags während der Unterrichtszeit für mehr Klimaschutz demonstrieren, bei uns die Politik im Bereich Klima nachhaltig beeinflussen werden.