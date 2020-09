Themenbereich Flüchtlinge, Asyl und Integration wieder erheblich wichtiger

Vom14. bis 16. September 2020 hat die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF 1241 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte in Deutschland telefonisch befragt; dabei wurden Festnetz- und Mobilfunknummern berücksichtigt.

Politische Stimmung in Deutschland

In der aktuellen politischen Stimmung kommt die CDU/CSU bei Verlusten auf 38% (-2), die SPD legt dagegen etwas zu und erreicht 19% (+2). Verbessern kann sich ebenfalls die AfD mit jetzt 7% (+2), die FDP bleibt bei 4%. Deutliche Einbußen hat die Linke mit aktuell 5% (-4), auf leicht verbesserte 22% (+1) kommen die Grünen. Etwas angestiegen (+2) ist der Anteil der diversen sonstigen Parteien (5%).

Wäre am Sonntag Bundestagswahl, hätte die Union leichte Verluste und käme auf 37% (-1), die SPD könnte sich dagegen ein weiteres Mal minimal verbessern und läge jetzt bei 17% (+1). Ein geringfügiges Plus gäbe es ebenfalls für die AfD mit 10% (+1), auf unverändert 5% käme die FDP. Mit Einbußen von einem Prozentpunkt müsste die Linke rechnen, die aktuell 7% erreichen würde, die Grünen würden wie zuvor 19% erzielen. Stabil bei zusammen 5% lägen die verschiedenen sonstigen Parteien. Neben einer großen Koalition aus Union und SPD hätte demnach weiterhin ein schwarz-grünes Bündnis eine parlamentarische Mehrheit. Nicht reichen würde es für Rot-Rot-Grün.

Zufriedenheit mit der Bundesregierung

Nicht viel anders als im Vormonat fällt die Zufriedenheit mit der Arbeit der Bundesregierung insgesamt sowie mit den Leistungen der Regierungspartner im Einzelnen aus. Wie immer wurde die Bewertung anhand einer Skala von +5 bis -5 (sehr zufrieden bis sehr unzufrieden) vorgenommen. Für die gemeinsamen Leistungen wird das Kabinett erneut mit einem Durchschnittswert von 1,7 eingestuft (Juli-II: 1,9; August: 1,7); die CDU/CSU erhält für ihre Arbeit aktuell wieder eine Beurteilung von 1,5 (Juli-II: 1,7; August: 1,5), die SPD wird mit etwas verschlechterten 1,0 bewertet (Juli-II: 1,2; August: 1,2).

Beurteilung der Bundesregierung

Ebenfalls fast genau wie in der letzten Zeit beurteilen die Befragten die Arbeit der Bundesregierung ganz allgemein: Aktuell sind 78% der Meinung, die Große Koalition mache ihre Sache eher gut (Juli-II: 82%; August: 80%), 18% sind der gegenteiligen Ansicht (Juli-II: 14%; August: 15%), 4% urteilen darüber nicht (Juli-II: 4%; August: 5%). Mit Ausnahme der AfD-Anhänger (21%) sprechen sich mehr oder weniger große Mehrheiten von 94% (CDU/CSU) bis 56% (Linke) der anderen Parteianhängergruppen eher positiv über die Leistungen von Schwarz-Rot aus.

Gewünschte Koalition

Wenn es um die gewünschte Regierungskoalition nach der nächsten Bundestagswahl geht, liegt ein Bündnis aus Union und Grünen in der Präferenz der Befragten mit aktuell 24% vorn (Juli-II: 18%; August: 18%). 15% der Bürgerinnen und Bürger wünschen sich dagegen eine Fortsetzung der Großen Koalition (Juli-II: 16%; August: 16%). Lediglich 6% bevorzugen eine Zusammenarbeit von CDU/CSU und FDP (Juli-II: 6%; August: 7%). Eine rot-grüne Koalition nennen 11% als präferiertes Bündnis (Juli-II: 13%; August: 12%), weitere 7% sprechen sich für Rot-Rot-Grün aus (Juli-II: 6%; August: 8%). Insgesamt 20% der Befragten hätten gern verschiedene sonstige Konstellationen (Juli-II: 21%; August: 20%), 17% antworten hier mit „weiß nicht“ (Juli-II: 20%; August: 19%).

Beurteilung der Arbeit der Bundeskanzlerin

Praktisch wie zuletzt fällt die Bewertung der Arbeit der Bundeskanzlerin aus: 82% der Befragten finden, Angela Merkel mache ihre Sache als Regierungschefin eher gut (Juli-II: 85%; August: 82%), 16% sehen das nicht so (Juli-II: 13%; August: 14%), 2% machen dazu keine Angabe (Juli-II: 2%; August: 4%). Mehrheiten in den Reihen fast aller Parteianhängergruppen – außer den AfD-Anhängern (gut: 27%) – beurteilen die Leistungen Angela Merkels als Kanzlerin eher positiv (CDU/CSU: 96%; SPD: 91%; FDP: 68%; Linke: 82%; Grüne: 91%).

Beurteilung von Spitzenpolitikern in Deutschland

Keine großen Veränderungen gibt es aktuell bei der Beurteilung der nach Meinung der Befragten zehn wichtigsten Politikerinnen und Politiker in Deutschland: Insgesamt fallen die Bewertungen recht ähnlich aus wie im August, ein Teil erhält eine etwas bessere Einstufung als im Vormonat, ein Teil eine etwas schlechtere. Wie immer wurde die Bewertung anhand der Skala von +5 bis -5 (halte sehr viel von / halte gar nichts von) vorgenommen. Außerdem konnten die Befragten dieses Mal auch neu darüber entscheiden, wer zu den zehn wichtigsten Politikerinnen und Politikern in Deutschland zählt:

Demzufolge gehören die Grünen-Ko-Vorsitzende Annalena Baerbock sowie Friedrich Merz nach einer Pause von vier Monaten und Außenminister Heiko Maas nach sechs Monaten wieder zu den Top Ten – und werden dann beim nächsten Mal von den Befragten auch beurteilt –, ausgeschieden sind demgegenüber Arbeitsminister Hubertus Heil, Wirtschaftsminister Peter Altmaier sowie Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.

Nach wie vor belegt Bundeskanzlerin Angela Merkel mit einer Bewertung von 2,5 Platz eins auf der Rangliste, gefolgt vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, den die Befragten etwas verbessert mit 1,7 einstufen. Leicht schlechter als in der letzten Zeit fällt die Beurteilung von Vizekanzler Olaf Scholz mit jetzt 1,5 aus. Gesundheitsminister Jens Spahn kommt auf minimal verbesserte 1,4. Arbeitsminister Hubertus Heil (1,1) sowie der Grünen-Ko-Vorsitzende Robert Habeck (1,0) erhalten beide einen schlechteren Durchschnittswert als in den Vormonaten. Ein weiteres Mal leicht abwärts ist es auch für Wirtschaftsminister Peter Altmaier (0,9) gegangen. Für NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (0,6) sowie für Innenminister Horst Seehofer (0,3) ist dagegen jeweils ein geringfügiges Imageplus zu verzeichnen. Nochmals etwas schlechter als in der letzten Zeit fällt das Urteil für die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer aus (-0,3).

Die wichtigsten Themen in Deutschland

Bei dem aus Sicht der Befragten aktuell wichtigsten Problem hat es gegenüber der letzten Zeit eine deutliche Veränderung gegeben: Zwar liegt das Thema Corona mit derzeit 56% nach wie vor auf Rang eins (August: 71%), allerdings ist die Bedeutung klar gesunken; im Gegenzug ist der Bereich Flüchtlinge, Asyl, Integration jetzt mit 35% (August: 11%) wieder erheblich wichtiger als in den letzten Monaten. Wie immer konnten die Befragten bei der ohne Themenvorgabe gestellten Frage bis zu zwei Bereiche nennen. Auf Rang drei folgt mit 18% der Komplex Umwelt, Klima, Energiewende. Weitere wichtige aktuelle Probleme sind die Entwicklung der Wirtschaftslage (9%), Fragen zu Bildung und Schule (6%), die Arbeitslosigkeit (5%), die AfD sowie die Stärke der politischen Rechten (5%), das Thema soziale Gerechtigkeit (4%) sowie die Entwicklung von Rente und Alterssicherung (4%). Ebenfalls 4% machen Angaben, die unter dem Begriff Politikverdruss zusammengefasst werden.

Coronavirus: Gesundheitsgefährdung

Ungefähr so wie in den letzten Wochen geben aktuell 48% der Befragten an, sie hielten ihre Gesundheit durch das Coronavirus für gefährdet (Juli-II: 50%; August: 50%); 51% empfinden dagegen persönlich keine Gesundheitsgefährdung (Juli-II: 49%; August: 49%), 1% der Befragten äußern sich hier nicht (Juli-II: 1%; August: 1%). Von den unter 50-Jährigen geben jeweils nur Minderheiten (zwischen 34% und 41%) an, sich gefährdet zu fühlen, bei den ab 50-Jährigen tun dies dagegen rund die Hälfte oder mehr.

Beurteilung der Corona-Maßnahmen

Mehr als zwei Drittel der Befragten (69%) finden die aktuell geltenden Corona-Maßnahmen alles in allem so richtig (August: 60%), 18% meinen, diese müssten härter ausfallen (August: 28%), lediglich 11% (August: 10%) bezeichnen die Regelungen als übertrieben (weiß nicht: 2%; August: 2%). Mit kleinen Unterschieden äußern sich dazu die verschiedenen Altersgruppen recht ähnlich, und auch die Parteianhängergruppen sind sich – mit Ausnahme der AfD-Anhänger (diese sehen die Bestimmungen häufig (44%) als überzogen an) – in der Beurteilung der Maßnahmen tendenziell einig.

Einstellung zu den Protesten gegen die Corona-Maßnahmen

Lediglich eine Minderheit von 14% der Befragten gibt an, die in einigen Städten stattfindenden Proteste und Demonstrationen gegen die erlassenen Corona-Maßnahmen gut zu finden (Mai-II: 15%), die große Mehrheit von 83% (Mai-II: 82%) lehnt diese ab (weiß nicht: 3%; Mai-II: 3%). Nur die AfD-Anhängerschaft befürwortet die Anti-Corona-Proteste mehrheitlich (gut: 53%; nicht gut: 43%), alle anderen Parteianhängerschaften sprechen sich klar dagegen aus (nicht gut: CDU/CSU: 91%; SPD: 93%; FDP: 76%; Linke: 89%; Grüne: 87%).

Corona: Zweite Welle erwartet?

Etwas weniger Befragte als Ende Juli (77%) erwarten aktuell (61%), dass es in nächster Zeit zu einer zweiten Welle mit deutlich erhöhten Corona-Infektionszahlen bei uns kommt. 34% rechnen nicht mit solch einem Anstieg (Juli-II: 20%), 3% äußern sich dazu nicht (Juli-II: 3%). Zwischen 37% (AfD) und 67% (Linke) in den Parteianhängergruppen erwarten bei uns eine deutliche Zunahme der Corona-Infektionen.

Gefahr durch Rechtsextremismus

Praktisch genau wie in den letzten beiden Jahren finden zusammen 81% der Befragten, dass der Rechtsextremismus in Deutschland für unsere Demokratie eine sehr große bzw. große Gefahr darstellt (September 2018: 79%; Juli 2019: 78%), 18% sehen darin keine so große bzw. gar keine Gefahr (September 2018: 20%; Juli 2019: 21%). Einig sind sich in dieser Frage große Mehrheiten der Anhänger der CDU/CSU (große Gefahr: 86%), der SPD (88%), der FDP (77%), der Linken (90%) und der Grünen (89%), von den AfD-Anhängern sind lediglich 32% derselben Meinung.

Probleme der Wiedervereinigung größtenteils gelöst?

Wenige Wochen bevor sich die Deutsche Einheit zum 30. Mal jährt, ist das Meinungsbild recht gespalten, wenn es darum geht, ob die Probleme der Wiedervereinigung inzwischen größtenteils gelöst sind oder nicht. 55% glauben aktuell, dass die Probleme überwiegend bewältigt sind (September 2018: 52%), 41% schätzen dies genau umgekehrt ein (September 2018: 46%). 4% urteilen darüber nicht (September 2018: 2%). Vor allem die Linke-Anhänger (gelöst: 30%) hegen große Zweifel an der erfolgreichen Problemlösung. Bei den anderen Parteianhängergruppen halten jeweils Mehrheiten von 50% (FDP) bis 62% (CDU/CSU) die Schwierigkeiten weitgehend für überwunden. Während sich in den alten Bundesländern in dieser Hinsicht 58% eher positiv äußern, sehen dies in den neuen Ländern lediglich 45% so.

EU-Flüchtlingspolitik: Einigung über die Verteilung von Flüchtlingen?

Nur 11% aller Befragten glauben, dass es der Europäischen Union, die sich nach wie vor auf keine gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik geeinigt hat, in nächster Zeit gelingen wird, einen Kompromiss über die besonders umstrittene Frage der Verteilung der Flüchtlinge auf die einzelnen Mitgliedsländer zu erzielen. 88% rechnen in diesem Punkt mit keiner Einigung (weiß nicht: 1%). Das schätzen alle Parteianhängergruppen tendenziell ähnlich ein.

Soll Deutschland einen größeren Teil der Flüchtlinge aus Moria aufnehmen?

Nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria wird in Deutschland über die Aufnahme eines größeren Teils dieser Flüchtlinge diskutiert. 43% der Befragten sind der Meinung, dass wir das auf jeden Fall tun sollten, 46% finden hingegen, dass Deutschland das nur tun sollte, wenn auch andere EU-Länder sich an der Aufnahme beteiligen, 9% sprechen sich gänzlich gegen die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria aus (weiß nicht: 2%). Die AfD-Anhänger lehnen die Flüchtlingsaufnahme mehrheitlich komplett ab (55%), zwischen den verschiedenen anderen Parteianhängergruppen ist es umstritten, ob in Deutschland auf jeden Fall viele Flüchtlinge aus Moria aufgenommen werden sollen oder nur in einer gemeinsamen Aktion mit anderen EU-Ländern.

Wenn Deutschland Flüchtlinge aus Moria aufnimmt: Anstieg der Flüchtlingszahlen?

Wenn Deutschland einen größeren Teil der Menschen aus dem Flüchtlingslager Moria aufnimmt, glauben 62% der Befragten, dass sich wieder deutlich mehr Flüchtlinge auf den Weg nach Europa machen werden. 34% rechnen nicht mit dieser Folgewirkung. Bei den Grünen-Anhängern erwartet nur eine Minderheit (41%), dass durch die Aufnahme von Moria-Flüchtlingen wieder eine größere Fluchtbewegung in Richtung Europa ausgelöst wird, alle anderen Parteianhängergruppen rechnen dagegen mehrheitlich damit.

Wegen Nawalny: EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland verschärfen?

Seit Jahren hat die EU u.a. als Reaktion auf den Ukraine-Konflikt Wirtschaftssanktionen gegen Russland verhängt. Jetzt gibt es neue Vorwürfe gegen Russland wegen des Giftanschlags auf den Regierungskritiker Nawalny. Sehr uneins sind sich die Befragten, wie die Europäische Union darauf reagieren sollte: 34% sind der Meinung, die EU-Wirtschaftssanktionen sollten deshalb verschärft werden, 34% plädieren dafür, es bei den bisherigen Maßnahmen zu belassen und weitere 21% lehnen die bereits bestehenden Sanktionen gegen Russland sowieso ab. 11% erlauben sich hier kein Urteil. Mehrheitlich (69%) gegen jegliche wirtschaftliche Strafmaßnahmen sprechen sich lediglich die AfD-Anhänger aus, zwiegespalten sind die Anhänger der Linken (verschärfen: 32%; wie bisher: 25%; gegen Sanktionen: 30%; weiß nicht: 13%).

Zwischen den anderen Parteianhängergruppen gibt es ebenfalls Meinungsverschiedenheiten, aber nur Minderheiten sind grundsätzlich gegen die verhängten Sanktionen. Klare Einstellungsunterschiede lassen sich zwischen West- und Ostdeutschen feststellen: In den alten Ländern sind 37% für eine Verschärfung, 35% für eine Beibehaltung und 17% grundsätzlich gegen Wirtschaftssanktionen gegen Russland (weiß nicht: 11%); in den neuen Ländern befürworten dagegen nur 22% zusätzliche Sanktionen, 30% plädieren für eine Beibehaltung und 38% sprechen sich generell gegen Strafmaßnahmen gegen Russland aus (weiß nicht: 10%).

Soll Deutschland aus dem Projekt Nord Stream 2 aussteigen?

Eher einig sind sich die Befragten in diesem Zusammenhang allerdings, wenn es darum geht, wie Deutschland mit dem kurz vor der Fertigstellung stehenden Projekt Nord Stream 2 umgehen sollte: Eine Mehrheit von 67% ist dafür, nicht aus dem von Russland nach Deutschland führenden Gaspipeline-Projekt auszusteigen, nur eine Minderheit von 20% meint dagegen, Deutschland sollte das Projekt beenden, 13% machen dazu keine Angabe. Unterschiedlich große Mehrheiten in den Reihen aller Parteianhängergruppen sind für eine Fortführung von Nord Stream 2 (CDU/CSU: 67%; SPD: 67%; AfD: 89%; FDP: 81%; Linke: 64%; Grüne: 55%).

Allgemeine und eigene wirtschaftliche Lage

Nicht viel anders als im August halten 36% der Befragten die wirtschaftliche Lage in Deutschland derzeit für gut (Juli-I: 26%; August: 33%), 50% meinen, sie sei teils gut, teils schlecht (Juli-I: 55%; August: 49%), 13% finden, dass wir in uns in einer schlechten ökonomischen Situation befinden (Juli-I: 19%; August: 17%).

Auch die Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung fällt ähnlich aus wie im Vormonat: 24% der Befragten meinen, dass es bei uns aktuell ökonomisch aufwärtsgeht (Juli-I: 23%; August: 20%), 27% sehen in wirtschaftlicher Hinsicht keine größeren Veränderungen (Juli-I: 23%; August: 27%), eine relative Mehrheit von 47% befürchtet, dass wir uns in einem Abwärtstrend befinden (Juli-I: 53%; August: 51%).

Die Lösung unserer Wirtschaftsprobleme traut eine Mehrheit von 51% am ehesten der CDU/CSU zu (Juli-I: 55%; August: 48%), lediglich 10% schreiben der SPD die größere ökonomische Kompetenz zu (Juli-I: 10%; August: 10%). 16% glauben, keine Partei könne auf diesem Gebiet viel erreichen (Juli-I: 15%; August: 13%), weitere 16% machen keine Angabe (Juli-I: 12%; August: 18%).

Sehr stabil fällt die Einschätzung der eigenen wirtschaftlichen Situation aus: Dass es ihnen finanziell gut geht, geben 68% der Befragten an (Juli-I: 68%; August: 68%), 25% beschreiben ihre persönliche Lage als teils gut, teils schlecht (Juli-I: 27%; August: 26%), 7% geht es nach eigenen Angaben wirtschaftlich schlecht (Juli-I: 4%; August: 6%).

Darüber hinaus rechnen 17% in einem Jahr mit einer Verbesserung ihrer persönlichen finanziellen Lage (Juli-I: 17%; August: 16%), 68% erwarten keine großen Veränderungen (Juli-I: 69%; August: 69%), 13% befürchten eine Verschlechterung ihrer zukünftigen wirtschaftlichen Situation (Juli-I: 12%; August: 13%).