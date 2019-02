Theresa May holt sich die nächste Abfuhr

Brüssel.Die Bilder sind längst zur Routine geworden: Die britische Premierministerin Theresa May und Kommissionschef Jean-Claude Juncker treten vor die Kameras, Mikrofone wären eigentlich unnötig. Sie sagen sowieso nichts. Das war vor zwei Wochen so, das blieb auch am gestrigen Abend so.

Fünf Wochen vor dem geplanten Austritt des Vereinigten Königreiches aus der EU scheinen die Gespräche festgefahren. Zumindest sieht es von außen so aus. May und Juncker schweigen, betonen in nichtssagenden Pressemitteilungen, dass man sich ,,konstruktiv“ ausgetauscht habe. Die Regierungschefin fordert von der EU Zugeständnisse, diese lehnt die Gemeinschaft ab. Der bereits ausgehandelte Austrittsvertrag, dem May zugestimmt hat, werde nicht aufgeschnürt, hieße es auch gestern.

Derweil produzieren Junckers Beamte jede Woche neue Hinweise für Unternehmen, Berufsgruppen, Fluggesellschaften oder Logistik-Konzerne, wie sie sich auf einen Austritt ohne Abkommen vorbereiten sollen. Dann gilt nichts mehr: keine Frachtpapiere, keine EU-Zertifikate, keine Herkunftsbestätigungen.

Mays Laune schien gestern Abend ohnehin nicht die beste. Schließlich hatte die konservative Regierungschefin einen schweren Rückschlag zu verkraften. Drei Abgeordnete erklärten gestern ihren Abschied aus der Regierungspartei. Sie traten zur neu gegründeten ,,Unabhängigen Gruppe“ über. Dieser gehören bereits acht ehemalige Labour-Abgeordnete an, die in dieser Woche aus Kritik am Brexit-Kurs und am Antisemitismus ihre Partei verlassen hatten.

Die drei EU-freundlichen Tory-Abgeordneten begründeten ihren Schritt vor allem mit der konservativen Brexit-Politik. Scharf kritisierten sie Mays Kurs. Sie habe keinen parteiübergreifenden Konsens gesucht. Stattdessen laufe ihre Politik auf einen No Deal zu. ,,Wir sind nicht bereit zu warten, bis wir am Rande der Klippe stehen“, teilten die drei Politikerinnen mit.

Vor der abendlichen Stippvisite Mays bei Juncker hatte es noch Spekulationen gegeben, die Premierministerin wolle ausloten, ob die Union für eine Verschiebung des Brexit um einige Monate zu haben sei. Diese Variante wird nicht nur auf dem Kontinent immer heftiger diskutiert. Im Vorfeld betonte der Kommissionspräsident allerdings, dass er dies nicht entscheiden könne. In dem Fall wäre tatsächlich ein Votum der 27 Staats- und Regierungschefs nötig – und zwar einstimmig.

Nun wartet man in Brüssel gespannt darauf, was May dem Unterhaus in der kommenden Woche sagen wird, wenn sie Bericht über die Gespräche mit der EU erstatten soll. Der deutsche Europastaatssekretär Michael Roth (SPD) betonte gestern, er sehe auf der britischen Seite ,,derzeit noch nicht die notwendige Bewegungsbereitschaft“. 37 Tage vor dem Scheidungstermin sei diese aber überfällig, mahnte er. Doch davon war gestern Abend zunächst nichts zu spüren. May, so ein hochrangiger EU-Beamter, ,,spielt offenbar noch immer auf Zeit. Aber wir haben auch gute Nerven.“

