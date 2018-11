Theresa May stellt sich gegen Trump

London/Washington.Das Verhältnis zwischen Großbritannien und den USA ist nach der jüngsten Kritik von US-Präsident Donald Trump am Brexit-Abkommen einer neuen Belastungsprobe ausgesetzt. Trump hatte öffentlich gemutmaßt, Großbritannien könnten nach dem Brexit beim Handel mit den USA die Hände gebunden sein. Fast noch schlimmer: Er warf Premierminister Theresa May durch die Blume vor, einen Deal ausgehandelt zu haben, der „gut für die EU“ sei.

May widersprach Trump gestern ausdrücklich. „Wir werden in der Lage sein, Handelsabkommen mit Ländern rund um den Globus auszuhandeln“, sagte sie in einem BBC-Interview. Gespräche über ein solches Abkommen mit den USA seien bereits im Gang. Die Premierministerin versucht derzeit händeringend, eine Mehrheit im Parlament für den Brexit-Deal zusammenzubekommen. Das Parlament in London soll am 11. Dezember über den EU-Austrittsvertrag abstimmen, auf den sich London und Brüssel am vergangenen Wochenende geeinigt haben.

Derzeit ist jedoch sehr fraglich, ob May überhaupt eine Mehrheit bekommt. Vor allem die Brexit-Hardliner in ihrer eigenen Konservativen Partei machen ihr zu schaffen. Mays politische Zukunft hängt davon ab, das Abkommen durchs Unterhaus zu bringen. Sogar loyale Parteifreunde wie Ex-Verteidigungsminister Michael Fallon üben inzwischen deutliche Kritik. Das Abkommen sei „zum Scheitern verurteilt“ und biete „die schlechteste aller Welten“, sagte Fallon der BBC am Montag.

Unabhängig davon ist May derzeit im Wahlkampfmodus, um die Öffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen. Selbst auf eine TV-Debatte mit Oppositionschef Jeremy Corbyn will sie sich einlassen. dpa

