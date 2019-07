Theurer gibt sich kampfeslustig

Heilbronn.Für Michael Theurer läuft es derzeit gut. Er ist nicht nur glücklicher Vater eines sechs Monate alten Sohnes, sondern er kann sich auch dem Rückhalt seiner Partei sicher sein. 89,2 Prozent der rund 400 Delegierten bestätigen den 52-Jährigen am Samstag auf dem Landesparteitag der baden-württembergischen FDP im Amt des Parteivorsitzenden.

Schon vor seiner Wahl gibt sich Theurer kampfeslustig – und macht die Grünen als zentralen Konkurrenten aus. „Die Grünen haben in Bremen gezeigt, dass sie eine linke Partei sind“, sagt er zum rot-grün-roten Bündnis in der Hansestadt. Verstecken müssten sich die Freien Demokraten – auch bei der Umweltpolitik – nicht vor den Grünen. „Bei uns wurde die ökologische Marktwirtschaft schon in den 80er Jahren erfunden, als die Grünen noch planwirtschaftlich unterwegs waren“, ruft er den Delegierten zu. Der Applaus ist ihm sicher.

Doch auch die CDU kommt in der Analyse Theurers nicht besser weg. Ihnen wirft er eine wirtschaftsfeindliche Politik vor. „Wir haben eine Tendenz zur Rezession“, so der FDP-Landeschef. Doch die gebetsmühlenartige Warnung der FDP würde von der Bundesregierung nicht gehört. Theurer lobt ausdrücklich, dass junge Menschen jetzt auf die Straße gingen und für Umweltschutz demonstrierten. Ein nationaler Alleingang in der Klimapolitik sei jedoch ein Irrweg. „Wir sollten den Jungen zurufen: Friday for future ist gut, aber wir brauchen Freiheit for future“, erklärt Theurer und plädiert für mehr Technologieoffenheit. So setze die FDP nicht nur auf die batteriebetriebene Elektromobilität, sondern wolle aus Baden-Württemberg das „Wasserstoffland Nummer eins“ machen, so Theurer.

Der Heilbronner Kreisverband bringt einen Antrag zur besseren Förderung von Wasserstoff als Antriebsart ein. Man wolle hier eine stärkere Förderung – und nicht nur eine alleinige Konzentration auf die Elektromobilität, so der Heilbronner Kreisverbandsvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Michael Link. Der Antrag geht am Ende in eine Initiative Theurers über, der Baden-Württemberg zu einem „Innovations-Cluster für die Nutzung von Wasserstoff“ entwickeln will. Die Delegierten stimmen zu.

Am Nachmittag beschließt der Parteitag zudem den Leitantrag zu lebenswerten Innenstädten. Kontrovers diskutiert wird die Passage über die Flexibilisierung der Ladenöffnungszeiten, für die sich am Ende – zur Überraschung einiger in der Halle – eine knappe Mehrheit ausspricht. Es soll dem Einzelhandel selbst überlassen werden, an welchen Tagen und wie lange er geöffnet haben will.

Junge Liberale in Sorge

Gewohnt kampfeslustig gibt sich FDP-Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke, der schon im Vorfeld eine Deutschlandkoalition von CDU, SPD und FDP im Falle eines Scheiterns von Grün-Schwarz ins Spiel brachte. „Ich begreife es als meinen vordringlichen Auftrag, dass die FDP wieder in Stuttgart in Regierungsverantwortung kommt“, sagt Rülke.

Kritische Töne sind hingegen von Valentin Abel zu hören, dem Chef der Jungen Liberalen im Südwesten. Er mahnt Veränderungen in der Partei an, da eine ganze Wählergeneration drohe, an die Grünen verloren zu werden. Bestätigt in ihren Ämtern werden auch Generalsekretärin Judith Skudelny mit 80,8 Prozent und Michael Link als Schatzmeister mit 96,5 Prozent – dem besten Ergebnis aller Präsidiumsmitglieder.

