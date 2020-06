„Tief in Rassismus verstrickt“

Heidelberg.Melanie Kuhn spricht im Interview unter anderem über die Frage nach der Herkunft und über Türkisch-Sprachverbote an Schulen. Dass in den Medien oft über von Rassismus Betroffene geredet wird und selten mit ihnen, sei Teil des Problems selbst, so Kuhn.

Frau Kuhn, wo findet sich Rassismus in unserem Alltag?

Melanie Kuhn: Es gibt den offensichtlichen und gewaltsamen Rassismus, wie im Fall George Floyd. In der Regel aber ist Rassismus im Alltag nicht absichtsvoll, sondern versteckt und subtil. So kann die vermeintlich harmlose Frage nach der Herkunft als diskriminierend erlebt werden.

Ist die Frage tabu?

Kuhn: Fragen kann man, aber bitte nicht inquisitorisch. Oft ist mit der Frage „Wo kommst du her?“ die Frage „Wo kommst du eigentlich her?“ gemeint. Wenn jemand sagt, er kommt aus Hamburg, geht es weiter: „Wo kommen deine Eltern her?“ Ich bin weiß und höre die Frage selten. In einem Kindergarten, in dem ich gearbeitet habe, hatte ein Praktikant im Morgenkreis von 15 Kindern genau eines nach seiner Herkunft gefragt. So wertschätzend das gemeint ist, mit der ständigen Frage nach der Herkunft wird die selbstverständliche Zugehörigkeit von Menschen mit Migrationshintergrund zur Gesellschaft hinterfragt.

Wo findet sich Rassismus in Kindergärten und Klassenzimmern?

Kuhn: Rassismus kann sich in herabwürdigenden Äußerungen oder ausgrenzendem Verhalten zeigen. Es lohnt aber auch ein rassismuskritischer Blick auf die Materialien und Unterrichtsinhalte: Sind die Puppen im Kindergarten auch schwarz oder nur weiß? Werden Indianerlieder gesungen? Sind Kinder mit Migrationshintergrund in Schulbüchern vertreten und wenn ja, wie? Werden Kinder- und Jugendbücher mit rassistischen Darstellungen gelesen?

Sie sagen Rassismus zeigt sich auch in Deutungsmustern. Können Sie ein Beispiel nennen?

Kuhn: In einem Kindergarten hatte ein Junge nicht geholfen, den Tisch abzuräumen. Daraufhin meinte eine Erzieherin zur anderen: „Er ist halt ein kleiner, türkischer Macho!“ Sie suchte die Erklärung in seiner Kultur. Dreijährige kommen aber gemeinhin selten auf die Idee, freiwillig den Tisch abzuräumen.

Passiert Diskriminierung in Schulen also hauptsächlich spontan?

Kuhn: Keineswegs nur. Sie kann auch in den Strukturen und Regeln einer Organisation angelegt sein: Zum Beispiel in einem Türkisch- oder Arabischverbot an manchen Schulen und Kindergärten. Klar, die deutsche Sprache ist grundlegend für Bildungserfolg. Aber in so einem Verbot schwingt mit: Deine Sprache ist nichts wert, sie gehört hier nicht her. So etwas erfährt ein englischsprachiges Kind wohl selten.

Es braucht also mehr Wertschätzung für Vielfalt?

Kuhn: Das wäre der Ansatz der interkulturellen Pädagogik. Sie läuft dabei aber Gefahr, rassistische Diskriminierung auszublenden. Formate wie ein interkulturelles Frühstück sind beliebt in Kindergärten. Nur sollte das Mädchen aus Nairobi Cornflakes mitbringen dürfen, wenn es das will. Es geht darum, niemanden ungefragt zum Repräsentanten einer Kultur zu machen. Menschen mit türkischen Wurzeln müssen die Politik Erdogans kommentieren, oder Muslime den islamischen Terrorismus. Das ist, als hätte sich jeder Deutsche in den 70er Jahren für den RAF Terror rechtfertigen müssen.

Worauf muss ich achten, um nicht in rassistische Fallen zu tappen?

Kuhn: Rassistisches Wissen und Deutungsmuster sind tief in der Gesellschaft verankert. Wir können nicht einfach austreten, wir sind Teil davon. Die Wurzeln reichen bis ins Kolonialzeitalter: Kulturanthropologen beschrieben Völker in Kontrasten: modern vs. vormodern, Natur vs. Kultur. Die Kategorien wurden mit Über- und Unterlegenheit verbunden, um den Kolonialismus zu rechtfertigen. Der Andere wurde zum Anderen gemacht. Die schwarze Aktivistin Grada Kilomba schlägt vor, nicht zu fragen, ob ich mich rassistisch verhalte, sondern wie ich mich meinen eigenen Rassismen annähern kann.

Was könnten erste Schritte sein, um davon loszukommen?

Kuhn: Über Rassismus zu sprechen, bedeutet auch über weiße Privilegien zu sprechen, etwa beim Zugang zum Arbeits- oder Wohnungsmarkt, oder die eigene, nie angezweifelte Zugehörigkeit zur Gesellschaft. Es geht um mehr Sensibilität: Wie wäre es für mich, wenn eine fremde Person in meine Haare fassen möchte? Auch um die eigene Sprache: Wo ist mit ‚schwarz’ etwas Negatives belegt? Wie nenne ich das Fahren ohne Fahrkarte? Wie einen Schaumkuss?

Manche empfinden das als übertrieben. Die Diskussion um das Sarotti-Emblem im Capitol stieß nicht nur auf Verständnis...

Kuhn: Viele der Leserbriefe damals waren symptomatisch. Leute schrieben: „Das ist doch keine Diskriminierung, das ist meine Kindheitserinnerung!“ Angehörige der Mehrheitsgesellschaft beanspruchen die Deutungshoheit. Die Richtschnur sollte aber das Erleben der von Rassismus Betroffenen selbst sein.

