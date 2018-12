Tiefer Fall des mächtigen Kardinals

George Pell bei einer Messe in Sydney vor einigen Jahren. © dpa

Rom.Er war lange Zeit der mächtigste Mann der katholischen Kirche in Australien. Er galt jahrelang als einer der einflussreichsten Prälaten im Vatikan, der das Vertrauen des Papstes genoss. Diese Woche hat ein Gericht im australischen Melbourne offenbar den tiefen Fall von Kardinal George Pell juristisch besiegelt. Bereits am Dienstag verurteilte eine zwölfköpfige Jury den 77-Jährigen wegen sexuellen Missbrauchs.

Der Schuldspruch, der wegen eines gerichtlich verfügten Presse-Embargos nicht offiziell, aber von Insidern bestätigt wurde, markiert nicht nur einen Wendepunkt in der Vita des katholischen Würdenträgers. Er stellt auch den Vatikan und Papst Franziskus vor große Herausforderungen. Pell war zwischen 2013 und 2017 eine der zentralen Figuren im Pontifikat Jorge Bergoglios. Der Papst berief den früheren Erzbischof von Melbourne und Sydney nicht nur in seinen K 9 genannten Kardinalsrat zur Kurienreform, sondern auch zum Chef des neu geschaffenen Sekretariats für Wirtschaft, dessen Aufgabe es war, die Finanzen des Kirchenstaats in Ordnung zu bringen. Als „Wirtschaftsminister“ galt Pell hinter Papst und dem Kardinalstaatssekretär als Nummer Drei im Vatikan. Als australische Ermittler im Sommer 2017 Anklage gegen Pell erhoben, beurlaubte der Papst den erzkonservativen Kleriker. Pell wollte sich den Vorwürfen stellen und „seinen Namen reinwaschen“. Dies gelang ihm offenbar nicht. Wie das Vatikanportal „Vatican Insider“ berichtete, sei Pell in fünf Anklagepunkten in Australien für schuldig befunden worden.

Vatikan steuert gegen

In vier Fällen habe er Jugendliche in den 1970er Jahren in einem Schwimmbad belästigt. Auch der Vorwurf, er habe als Erzbischof 1996 in der Sakristei der Kathedrale von Melbourne zwei Chorknaben zum Oralsex gezwungen, sei vom Gericht bestätigt worden. Am 4. Februar will das Gericht das Strafmaß verkünden. Das Gericht in Melbourne hatte zuvor eine Sperre der Berichterstattung über den Prozess gegen Pell verhängt. Dem Vernehmen nach wollte die zuständige Richterin auf diese Weise die Rechte des Angeklagten und die Unabhängigkeit der Jury wahren. Der in der australischen katholischen Kirche beinahe übermächtige Pell war über die Jahre wegen seines zweifelhaften Verhaltens in Australien in der Öffentlichkeit zu einer polarisierenden Hassfigur mutiert. Als er 2016 in Rom von einer staatlichen australischen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch befragt wurde, protestierten Opfer vor Ort. Sie warfen Pell damals Kaltherzigkeit und Vertuschung vor.

Seit seiner Rückkehr nach Australien mied der 77-Jährige die Öffentlichkeit, um Beschimpfungen zu entgehen. Am Mittwoch teilte der Vatikan in einem Briefing zum Stand der Kurienreform unter anderem mit, dass Pell und zwei weitere Kardinäle dem K-9-Rat in Zukunft nicht mehr angehören werden und ihre Plätze auch nicht neu besetzt würden. Diese Entscheidung sei bereits im Oktober getroffen worden und sei unter anderem „aus Altersgründen“ geschehen. Der Papst habe sich bei den Betroffenen für ihre Arbeit in den vergangenen fünf Jahren bedankt.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.12.2018