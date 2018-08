Tipps für ungeregelten Brexit

London.Die britische Regierung wird vom kommenden Donnerstag an Hinweise für den Fall eines Brexits ohne Abkommen veröffentlichen. Die etwa 70 „technischen Anmerkungen“ enthalten Ratschläge für Unternehmen, Bürger und öffentliche Einrichtungen, wie ein Regierungssprecher gestern bestätigte.

Darin soll es um alle Bereiche des Lebens in Großbritannien gehen, etwa Landwirtschaft und Finanzdienstleistungen. Die letzten Hinweise sollen bis Ende September publiziert sein. Großbritannien will sich am 29. März 2019 von der Europäischen Union trennen. Für Donnerstag ist eine Rede des Brexit-Ministers Dominic Raab geplant. dpa

© Mannheimer Morgen, Montag, 20.08.2018