Tödliche Polizeischüsse auf Schwarzen: Proteste

Bei der Trauerfeier in einer Kirche in Sacramento erinnerten Familienangehörige an den jungen Vater von zwei kleinen Kindern. Der schwarze Bürgerrechtler Al Sharpton sagte in einer Ansprache, dass Clarks Name nicht vergessen werde, «bis wir Gerechtigkeit» bekommen. Überall in den USA seien junge schwarze Männer Polizeigewalt ausgesetzt. Diesem «Wahnsinn» müsse ein Ende gesetzt werden, zitierte der «San Francisco Chronicle» aus Sharptons Rede.

In den USA gibt es seit langem eine Debatte über Polizeigewalt gegen Schwarze. Unter dem Schlagwort «Black Lives Matter» hat sich eine nationale Protestbewegung formiert.