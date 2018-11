Tödlicher Einsatz

Israelische Raketenabwehr an der Grenze zu Gaza. © EPA

Gaza/Tel Aviv.Nach dem tödlichen Einsatz einer israelischen Spezialeinheit im Gazastreifen ist der Konflikt mit der dort herrschenden Palästinenserorganisation Hamas gefährlich eskaliert. Palästinenser feuerten massenhaft Raketen Richtung Israel ab. Israelische Kampfjets griffen als Reaktion darauf mehr als 70 militärische Ziele in dem Küstengebiet an, wie die Armee gestern mitteilte. Dabei wurden nach palästinensischen Angaben mindestens drei Menschen getötet. Neun weitere Palästinenser seien verletzt worden, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit.

Bei dem Einsatz einer israelischen Spezialeinheit in dem Palästinensergebiet am Mittelmeer, der die Eskalation ausgelöst hatte, waren am Sonntagabend sieben militante Palästinenser und ein israelischer Offizier getötet worden.

Die israelische Zeitung „Haaretz“ schrieb, die Armee habe bei der Operation möglicherweise Geheimdienstinformationen sammeln wollen – etwa über Angriffstunnel der Hamas nach Israel. dpa

Dienstag, 13.11.2018