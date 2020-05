Tödliches Risiko

Wenn die Ebbe kommt, zeigt sich, wer nackt ist. Dieses Bonmot des Milliardärs Warren Buffett könnte als Schlagzeile über der Corona-Pandemie in den USA stehen, die mit mehr als 100 000 Toten einen traurigen Meilenstein erreicht hat.

Theoretisch bedroht Corona Arm und Reich gleich. In der Praxis bestehen gravierende Unterschiede. Aktuelle Zahlen vom „Ground Zero” der Pandemie in New York illustrieren das auf dramatische Weise. Demnach finden sich unter den zehn Postleitzahl-Bezirken mit den höchsten Todesfallraten acht, in denen Schwarze und Latinos die Mehrheit stellen. Dagegen gehört nicht einer der wohlhabenden Bezirke im weißen Manhattan dazu.

Der Führer der „Poor Peoples Campaign”, William Barber, rührt an einer bitteren Wahrheit in Amerika, wenn er Corona als eine „Krankheit der Armen” bezeichnet. Die Pandemie lässt offen zutage treten, wie ungleich die Risikofaktoren verteilt sind.

Altenpflegerinnen, Busfahrer, Kassierer im Supermarkt oder Mitarbeiter von Schlachthöfen müssen als „essenzielle” Arbeiter jeden Tag ihr Leben riskieren, wenn sie etwas zu essen auf dem Tisch haben wollen. Einwanderer trauen sich aus Angst vor Abschiebung nicht, mit Symptomen zum Arzt zu gehen, und stecken ihre Großfamilien in den oft viel zu kleinen Wohnungen an. Und Schwarze haben schon in normalen Zeiten oft genug keinen Zugang zu Gesundheitsdiensten.

All das hilft zu verstehen, warum Trump wenig Empathie für die Betroffenen zeigt. Und herzlich wenig für sie tut. Die Ebbe in der Pandemie legt auf drastische Weise auch offen, dass der Kaiser selbst nackt ist. Sein Dreischritt aus Verharmlosung, Ignoranz und Inkompetenz im Umgang mit der Krise führte zu einer Situation, in der das Anpreisen von Wunderheilmitteln, Ablenkungsmanöver und Gebete die logische Konsequenz für den gescheiterten „Amerika-zuerst”-Präsidenten sind, der sich im November den Wählern stellen muss.

Für die USA verheißt das nichts Gutes, weil Trump das Land in einem Moment spaltet, in dem das Überleben Zehntausender Menschen von der Solidarität der Starken mit den Schwachen abhängig ist. Das trifft vor allem Amerikaner über 80 Jahren, die zwei Drittel der 100 000 Corona-Toten ausmachen. Hinzu kommen 40 Millionen Menschen, die bereits ihren Job verloren haben und damit einen von vier Amerikanern arbeitslos machen. Diese Realitäten kann Trump nicht aus der Welt reden.

Wenn die Ebbe bleibt, könnten die Wähler im November Trump als das sehen, was er ist: ein Horrorclown im Weißen Haus, dessen Verbleib an der Macht inmitten einer Pandemie ein mitunter tödliches Risiko darstellt.

