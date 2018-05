Togolese in Abschiebehaft

Anzeige

Stuttgart/Ellwangen.Der mit großem Polizeiaufgebot gefasste Asylsuchender aus Togo sitzt im zentralen Abschiebegefängnis des Landes Baden-Württemberg in Pforzheim. Dort wartet der 23-Jährige auf seine Abschiebung nach Italien, wo er erstmalig in der EU ankam, teilte das Innenministerium in Stuttgart mit. Nach dem Dublin-Abkommen müssen Flüchtlinge in dem EU-Land Asyl beantragen, in das sie zuerst eingereist sind. „Es gibt aber auch Ausnahmen, die viele Flüchtlinge kennen und so ihre Ausreise hinauszögern, bis doch Deutschland das Asylverfahren durchführen muss“, sagte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG), Ralf Kusterer.

Der Anwalt des Togolesen ging unterdessen gegen dessen geplante Rückführung vor. „Seine Abschiebung und die Verhaftung sind rechtswidrig, weil jetzt Deutschland für sein Asylverfahren zuständig ist“, sagte Engin Sanli gestern.

Ankerzentren kontra Landeserstaufnahmezentren Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) will Asylbewerber in sogenannten Ankerzentren unterbringen. „Anker“ steht für Ankunft, Entscheidung, Rückführung. 40 solcher Zentren will der CSU-Mann bundesweit einrichten, vor allem um von dort aus nach Abschluss der Verfahren abgelehnte Bewerber schneller in ihre Heimat zurückbringen zu können. In Baden-Württemberg gibt es bisher ein zweistufiges Verfahren. Alle neu ankommenden Flüchtlinge werden im zentralen Ankunftszentrum in Heidelberg registriert und untersucht. Wenn sie den Asylantrag gestellt haben, kommen sie in eines der vier Landeserstaufnahmezentren. Vor Ort wickeln Beamte des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge die Verfahren ab. 4400 Menschen sind aktuell in den Zentren untergebracht. Flüchtlinge aus Ländern mit guter Bleibeperspektive werden noch vor Abschluss des Verfahrens dezentral den Kommunen zugewiesen. pre

Die Polizei prüfte mit der Staatsanwaltschaft derweil weiter strafrechtliche Konsequenzen für diejenigen Asylsuchenden, die am Widerstand gegen die Abschiebung am Montag beteiligt waren. Sie sollen in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen nach Auskunft der Polizei mit Gewalt und Waffengebrauch gedroht und auch bei der neuerlichen Großrazzia am Donnerstag Widerstand geleistet haben. „Es gab ernstzunehmende Aussagen von Flüchtlingen, dass man sich durch Bewaffnung auf eine nächste solche Polizeiaktion vorbereitet“, sagte gestern der Sprecher von Innenminister Thomas Strobl (CDU). Waffen wurden aber nicht gefunden. Am Donnerstag hatten sich nach Polizeiangaben mehr als 20 Migranten der Kontrolle durch die Polizei widersetzt. Zehn Asylsuchende – sogenannte Unruhestifter – wurden in andere Einrichtungen verlegt, um sie voneinander zu trennen.