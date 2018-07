Tote bei Protesten

Anzeige

Managua.Die Europäische Union hat sich besorgt über die Gewalt in Nicaragua gezeigt. Die Angriffe auf Studenten und Zivilisten sowie die Verzögerung bei medizinischer Hilfe seien bedauerlich, sagte eine Sprecherin der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini. „Die gesamte Gewalt muss jetzt aufhören. Wir wiederholen unsere Aufforderung zu einer friedlichen und demokratischen Lösung der Situation in dem Land im Rahmen eines nationalen Dialogs“, hieß es in der Mitteilung.

Nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation waren am Wochenende zehn Menschen bei Auseinandersetzungen in mehreren Städten des mittelamerikanischen Lands getötet worden. Unter den Opfern seien demnach vier Polizisten und ein Mädchen gewesen, das nicht habe medizinisch versorgt werden können. Am schwersten sei die Stadt Masaya getroffen, die rund 27 Kilometer von Nicaraguas Hauptstadt Managua entfernt liegt, sagte der Leiter der Menschenrechtsorganisation ANPDH, Álvaro Leiva. Die Lage sei sehr ernst. Es müssten Korridore geöffnet werden, um Verletzte aus der Gefahrenzone bringen zu können, erklärte Leiva. Die jüngsten Proteste gegen die Regierung hatten sich an einer geplanten Sozialreform entzündet. Mittlerweile verlangen die Demonstranten den Rücktritt des autoritären Präsidenten Daniel Ortega, ein Ende der Gewalt und eine freie Presse. dpa