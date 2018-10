Treffen der Staatsanwälte

Istanbul.Der zum Tod des Journalisten Jamal Khashoggi ermittelnde türkische Generalstaatsanwalt hat sich mit seinem saudischen Kollegen getroffen. Das Gespräch zwischen Irfan Fidan und dem saudischen Generalstaatsanwalt Saud al-Mudschib habe mehr als eine Stunde gedauert, meldete gestern die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Details über das Treffen waren zunächst nicht bekannt.

Der saudische Regierungskritiker Khashoggi war Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul getötet worden. Saudi-Arabien hatte dies erst nach internationalem Druck eingeräumt.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu sagte gestern, man müsse mit den Saudis zusammenarbeiten, aber diese dürften die Türkei nicht hinhalten oder die Ermittlungen in die Länge ziehen. „Darum geht es uns. Diese Ermittlung soll so bald wie möglich zu einem Ergebnis kommen“, sagte er. Präsident Recep Tayyip Erdogan übt seit Wochen Druck auf Saudi-Arabien aus, um den Fall aufzuklären. Er fordert, dass die 18 in Saudi-Arabien festgenommenen Verdächtigen in der Türkei vor Gericht gestellt werden. Deutschland und Frankreich wollen gemeinsame europäische Sanktionen auf den Weg bringen. dpa

