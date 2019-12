„Treffen Entscheidung, wenn wir wissen, was der Senat plant“

Washington.Als das Repräsentantenhaus im Dezember 1998 Bill Clinton anklagte, eilte noch am selben Tag eine Gruppe an Republikanern auf die andere Seite des Kongresses zum Senat. Den Konservativen konnte es nicht schnell genug gehen, die „Articles of Impeachment“, also die Anklagepunkte für den Amtsenthebungsprozess, im Senat zu übergeben. Dort hatten sich die Führer beider Parteien bereits auf ein Verfahren verständig, das dann Anfang des neuen Jahres begann. Ziemlich genau 21 Jahre später sieht einiges danach aus, als würden die Emissäre des Repräsentantenhauses nach dem „Impeachment“ Donald Trumps – als dritten Präsidenten in der US-Geschichte – den Weg auf die andere Seite des Kongresses vielleicht niemals antreten.

Zumindest nicht kurzfristig, wie Speakerin Nancy Pelosi auf einer Pressekonferenz nach der historischen Abstimmung signalisierte. „Wir treffen unsere Entscheidung, wenn wir wissen, was der Senat plant“, sagte Pelosi, die auf ihrem kragenlosen roten Anzug das bronzene Symbol ihrer Macht als Sprecherin trug. Ein klares Signal an den Präsidenten und seine Verbündeten im Senat, nicht einfach den Weg für einen Schauprozess mit sicherem Freispruch freizumachen. „Wir haben bisher nichts gesehen, was in irgendeiner Weise fair wäre.“ Der Führer der republikanischen Mehrheit im Senat, Mitch McConnell, hatte der gewieften Strategin eine Steilvorlage geliefert, als er wiederholt öffentlich zu Protokoll gab, sich eng mit dem Weißen Haus für den Prozess abzustimmen. Er werde „kein unparteiischer Geschworener“ sein und garantiere einen Freispruch des Präsidenten. Forderungen der Demokraten nach einem ordentlichen Prozess mit Zeugen wies McConnell zurück.

Start im Januar unwahrscheinlich

Am Donnerstag verdichteten sich dann die Hinweise, dass Pelosi den alten Fuchs an der Spitze des Senats in eine politische Falle gelockt hatte. Denn nirgendwo in der Verfassung steht, ob und wann das Repräsentantenhaus die „Articles of Impeachment“ an den Senat überstellen muss. Es gibt aber ein Gesetz, das eine weitere Mehrheitsentscheidung im Repräsentantenhaus verlangt, das „Impeachment“ zu übermitteln und Vertreter der Anklage zu benennen. Es sah wenig danach aus, dass eine solche Abstimmung vor der Kongresspause an diesem Freitag stattfindet. Damit fiele ein Prozessbeginn Anfang Januar ins Wasser.

Der Geschäftsführer der Demokraten im Repräsentantenhaus, James Clyburn, signalisierte im Gegenteil Bereitschaft, die Anklagepunkte „auf Dauer“ zurückzuhalten, bis der Senat „einen fairen und unparteiischen Prozess“ organisiert. Der Vorsitzende des Justizausschusses, Jerrold Nadler, äußerte sich ähnlich und fügte vielsagend hinzu: „Mitch McConnell hat ein Problem.“ Der Senatsführer versuchte das herunterzuspielen. Pelosi sei zu ängstlich, „ihr schäbiges Arbeitsprodukt“ zu überstellen. Der Vorsitzende des Justizausschusses im Senat und enge Verbündete des Präsidenten, Lindsey Graham, beschwerte sich über eine „Erpressung mit der Verfassung“. „Ehrlich gesagt, interessiert mich nicht, was die Republikaner sagen“, reagierte Pelosi. Es sei ihre Pflicht, die Verfassung zu verteidigen. Deren Schöpfer hätten nicht geahnt, „dass wir es nicht nur mit einem außer Kontrolle geratenen Präsidenten zu tun haben, sondern auch einem wilden Senatsführer.“ Trump selber brachte sich über Twitter ein. „Pelosi spürt, dass ihr unechter Impeachment-Betrug so krank ist, dass sie Angst davor hat, ihn im Senat zu präsentieren.“ In Dutzenden Kurznachrichten wütete er nach dem „Impeachment“ gegen die Demokraten und lobte die Republikaner, die ihn zu „einhundert Prozent“ unterstützt haben. Eine der wenigen wahren Aussagen von Trump, der im Repräsentantenhaus aus dem eigenen Lager volle Rückendeckung in beiden Anklagepunkten wegen „Machtmissbrauchs“ und „Behinderung des Kongresses“ erhalten hatte.

Im Unterschied zu Bill Clinton, der angesichts seines „Impeachments“ eingestand, Fehler begangen zu haben, und sich dabei schamvoll auf die Lippe biss, zeigte sich Trump uneinsichtig. „Es fühlt sich wirklich nicht so an, als sei ich angeklagt worden“, sagte er seinen Fans in Michigan. „Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mir geht es blendend“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019