Treffen macht leise Hoffnung für Syrien

Istanbul.Als alles schon fast vorbei war, bat der Gastgeber noch zu einem Gruppenfoto. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dirigierte seine Gesprächspartner in die Mitte des Podiums. Dann standen sie plötzlich da, nebeneinander aufgereiht, Hand in Hand, vier Spitzenpolitiker, die sich sonst mehr durch Zwist als durch Einigkeit verbunden sind: Kreml-Chef Wladimir Putin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, Erdogan und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Es sollte eine Geste der Geschlossenheit von diesem Syrien-Gipfel ausgehen.

Die Erwartungen waren gering, am Ende stand immerhin ein gemeinsamer Wille. Bis zum Ende des Jahres, so beschloss es der Gipfel, soll der festgefahrene politische Prozess in Syrien wieder angeschoben werden. Bis dahin soll endlich ein Komitee zur Findung einer neuen Verfassung seine Arbeit aufnehmen, das seit Monaten beschlossen ist, aber bislang im Wesentlichen als Idee auf dem Papier existiert. Sehr zufrieden sei sie, sagte Merkel am Ende, weil „wir dem politischen Prozess ein bestimmtes Momentum, eine bestimmte Beschleunigung geben konnten“. Für Merkel war das Treffen eine Premiere. Zum ersten Mal war die Kanzlerin bei einem Gipfel zur Lösung des Syrienkonfliktes dabei. Deutschland hat zwar so viele Flüchtlinge aufgenommen wie kein anderes europäisches Land. Auch bei der Hilfe für die notleidenden Menschen in dem Bürgerkriegsland nimmt Deutschland mit Milliardenzahlungen einen Spitzenplatz ein. Bei der Konfliktlösung spielte Merkel allerdings bisher nur eine Nebenrolle.

Darum kümmerten sich die Länder, die auch militärisch involviert sind: Russland, die Türkei, der Iran, die USA und in geringerem Maße Großbritannien und Frankreich. Dass Merkel nun mit am Tisch sitzt, dürfte damit zu tun haben, dass Deutschland als europäische Wirtschaftsmacht in der Nachkriegszeit beim Wiederaufbau gebraucht wird. In Istanbul spielte das noch keine Rolle. Zu weit ist eine politische Konfliktlösung noch entfernt. Die Waffenruhe in der letzten großen Rebellenhochburg um die Stadt Idlib ist fragil, aber sie hält weitestgehend. Die von Russland als Partner der Regierung und der Türkei als Unterstützer der Rebellen errichtete entmilitarisierte Pufferzone dort wirkt. Die vier Spitzenpolitiker wollen diese Gelegenheit nutzen, um mit dem Verfassungskomitee den politischen Prozess wieder in Gang zu bringen. Am Ende sollen freie Wahlen stehen.

