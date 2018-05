„Treffen zwischen Freunden“

Anzeige

Seoul/Washington.US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ringen auf offener Weltbühne um ein Gipfeltreffen in Singapur. Kim traf am Wochenende überraschend ein zweites Mal binnen weniger Wochen den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-In, um das diese Woche von Trump abgesagte Treffen am 12. Juni doch noch zu ermöglichen. Verhandelt werden soll, wie Nordkorea zur Abrüstung seiner Atomwaffen gebracht werden kann. Auch Trump ließ durchblicken, dass er weiter an dem Treffen interessiert ist.

Einem Bericht der „Washington Post“ zufolge schickte Washington gestern ein Verhandlungsteam des erfahrenen Korea-Experten und früheren Atomunterhändlers Sung Kim an die Demarkationslinie zu direkten Gesprächen mit Vertretern Nordkoreas.

Mäßigende Worte Russland und Japan mahnen zu Zurückhaltung im Nordkorea-Konflikt. Es dürfe keine neue Konfrontation geben, sagte der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe in Moskau. In der Region müsse eine Atmosphäre des Friedens gewahrt werden. Japan fühlt sich durch das nordkoreanische Atomwaffenprogramm extrem bedroht. dpa

Allerdings werden in Amerika gleichzeitig Fragen lauter, was ein solches Treffen eigentlich an Ergebnissen bringen kann. Auch zweifeln viele Experten an der Verhandlungskompetenz der Trump-Mannschaft.