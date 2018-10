Trend geht an der FDP vorbei

Berlin.Auf den ersten Blick sehen die Ergebnisse der FDP bei den beiden jüngsten Landtagswahlen ganz manierlich aus. Am Sonntag erreichte die FDP in Hessen ein Plus von 2,5 Prozent, zwei Wochen zuvor schaffte sie es in Bayern mit einem Zuwachs von 1,8 Prozent knapp über die Fünf-Prozent-Hürde und damit wieder in den Landtag. Trotzdem wird Parteichef Christian Lindner frustriert auf die Entwicklung bei den Grünen schauen, die jeweils um fast neun Prozentpunkte gewonnen haben. Bei der neuesten Infratest-Umfrage für Baden-Württemberg haben die Liberalen sogar einen Prozentpunkt verloren und kamen Mitte September in ihrem Stammland nur noch auf sieben Prozent.

Den Liberalen und ihrem Vormann Lindner ist die Frische verloren gegangen. Im Moment geht der Trend mit den Grünen. Die haben mit den Vorsitzenden Robert Habeck und Annalena Baerbock unverbrauchte Gesichter an der Spitze, denen die Sympathien zufliegen. Lindner, der seit 2009 in seiner Partei Spitzenämter bekleidet, wirkt trotz seiner erst 39 Jahre wie ein politischer Veteran. Und im Bundestag kommt die FDP als Nummer zwei in der Opposition hinter der krawalligen AfD nicht so recht zum Zuge.

Lindner hat sich verkalkuliert

Lindner hat bei den bürgerlichen Wählern durch den Abbruch der Jamaika-Verhandlungen mit Union und Grünen nach der Bundestagswahl viel Vertrauen verspielt. Sein Kalkül ist nicht aufgegangen: Die kompromisslose Haltung sollte den Anhang begeistern. „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren“, begründete er den Gang in die Opposition. Das Desaster, das die Groko seither angerichtet hat, erinnert immer wieder daran, dass es in Deutschland eigentlich ganz anders hätte weitergehen können. Als heroischen Verzicht auf Amtsbonus und Dienstwagen will Lindner seinen Kurs verstanden wissen. Die vergangenen Monate belegen, dass er seine Partei in eine schwierige Lage gebracht hat. Bisher konnte er nicht überzeugend erklären, warum die FDP-Geschichte eine Fortsetzung verdient hätte. Zumindest für die Traditionswähler der FDP ist die Durchsetzung von Inhalten durchaus ein Wert an sich. So ist es kein Zufall, dass bei den Landtagswahlen von der CDU enttäuschte Wähler zu den Grünen wandern und nur zu einem geringen Teil zu den Liberalen.

Bis zur Bundestagswahl vor gut einem Jahr ging es für die FDP in den Westländern lange Zeit nur aufwärts. Im Mai 2017 erzielte die Partei unter Lindners Führung in Nordrhein-Westfalen mit 12,6 Prozent einen Nachkriegs-Rekord und regiert dort seither mit. In Schleswig-Holstein schaffte sie es in ein Jamaika-Bündnis mit CDU und Grünen.

Unterschiedliche Wege gingen die Liberalen vor zweieinhalb Jahren bei den gleichzeitig stattfindenden Wahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. In Baden-Württemberg entschied man sich ohne große Sondierung für die Opposition. Landtagsfraktionschef Hans-Ulrich Rülke hat zwar keine Mühe, sich auch als Wortführer der kleinsten Fraktion Gehör zu verschaffen. Trotzdem ist die Südwest-FDP zuletzt leicht zurückgefallen. In Mainz ging die FDP mit SPD und Grünen in eine Ampelkoalition, die bei 57 Prozent der Befragten gute Noten erhält. In diesem Umfeld konnte die FDP in einer Umfrage vor zwei Wochen leicht gewinnen (plus ein Punkt). Aber die Grünen legten gleichzeitig um sieben Punkte zu.

In Lindners Marketingsprache könnte man sagen, die FDP braucht ein Facelifting bei Personen und Inhalten. Auf Dauer kann es nicht gut gehen, dass sich die Partei alleine auf ihren Vorsitzenden verlässt, doch Alternativen sind kaum in Sicht. Neben dem Personal könnten flankierend daneben auch ein paar programmatische Debatten für Aufmerksamkeit sorgen.

