Trotz Lächeln und Kuchen – Spahn hält an seiner Meinung fest

Karlsruhe.Gut eine Stunde lang sprachen sie hinter verschlossenen Türen in einer Wohnung in Karlsruhe: Gesundheitsminister Jens Spahn und die Hartz-IV-Kritikerin Sandra Schlensog. Doch so richtig ins Grübeln brachte das Treffen mit Erdbeerkuchen am Samstag den konservativen CDU-Politiker nicht. Er blieb trotz massiver Kritik bei seiner Haltung, dass Hartz-IV-Empfänger das Nötigste zum Leben bekommen. Der Aufforderung, einen Monat lang selbst von der sozialen Grundsicherung zu leben, will der Minister nicht nachkommen. Viele Bürger würden dies „eher als Farce“ empfinden, sagte Spahn. Die 40-jährige arbeitslose und alleinerziehende Schlensog hatte Spahn eine Online-Petition mit rund 210 000 Unterschriften überreicht, in der er aufgefordert wird, einen Monat lang von Hartz IV zu leben. dpa