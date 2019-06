Trump akzeptiert Hilfe aus dem Ausland

Washington.Monatelang klagte der Präsident über eine angebliche „Hexenjagd“ von Sonderermittler Robert Mueller gegen ihn. An den Vorwürfen einer Verschwörung mit der russischen Regierung sei absolut nichts dran gewesen. Nachdem Mueller seinen Abschlussbericht vorgelegt hatte, posaunte Trump heraus: „Keine Verschwörung, keine Justizbehinderung“.

Beides war schon damals nicht richtig. In einem Interview mit dem Fernsehsender ABC hat der Präsident diese Aussage nun selber ad absurdum geführt. Trump sagte Starmoderator George Stephanopoulos, er würde gegen seinen Gegner bei den Demokraten 2020 Informationen aus dem Ausland annehmen. „Das ist keine Einmischung.“ Es ginge um „Oppositions-Recherche“.

Der Interviewer wollte es dann genauer wissen. Ob Trump zum Beispiel auch Informationen aus Russland oder China akzeptieren könnte, oder sich stattdessen bemüßigt fühlte, diese der Bundespolizei FBI zu melden. „Das sollte man sich anhören. Ich kann daran nichts Falsches sehen.“ Je nachdem, was er in Erfahrung bringe, würde er dann entscheiden, das FBI zu unterrichten oder nicht. Analysten erklären die bizarre Aussage mit der Befragung des ältesten Trump-Sohns Donald Junior vor dem Justizausschuss des US-Senats am Mittwoch.

Die Senatoren hatten diesen zu dem geheimen Treffen mit einer russischen Regierungs-Emissärin befragt, die im Sommer 2016 „Dreck gegen Hillary Clinton“ in Aussicht gestellt hatte. Stephanopoulos konfrontierte den Präsidenten mit einer Einschätzung von FBI-Direktor Christopher Wray, den Trump selber zu dessen Posten verholfen hatte. Wray hatte die Frage nach einer Einflussnahme von Außen mit dem Hinweis beantwortet, „dass dies sicher etwas ist, über das die Bundespolizei informiert werden möchte“. Der Präsident wies diese Sicht zurück. „Der FBI-Chef liegt da falsch.“

Beweise unzureichend

Mueller hatte in seinem Abschlussbericht dargelegt, welche Kontakte es zwischen Vertretern Trumps und Russlands gegeben hat. Da die Latte für eine Anklage wegen Verschwörung sehr hoch liege, hätten die Beweise nicht ausgereicht, Anklage zu erheben. Zudem machte der Sonderermittler deutlich, dass die Verfassung im Fall des Präsidenten diese Aufgabe ohnehin dem Kongress zugewiesen habe. Mehrere Präsidentschaftskandidaten der Demokraten forderten nach dem Interview erneut ein Amtsenthebungs-Verfahren gegen Trump.

