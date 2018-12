Trump besucht Ramstein

US-Präsident Trump schaute auf dem Stützpunkt in Ramstein vorbei. © dpa

Ramstein/Washington.Auf dem Rückflug von seinem Truppenbesuch im Irak hat US-Präsident Donald Trump einen Zwischenstopp in Ramstein eingelegt. Die Air Force One landete gestern Morgen auf dem Stützpunkt der US-Luftwaffe in Rheinland-Pfalz. Nach einem ersten Gespräch mit Offizieren an Bord der Air Force One begab sich Trump mit First Lady Melania in einen Hangar, wo US-Soldaten auf sie warteten.

Der Präsident schüttelte zahlreiche Hände. Anschließend posierten Trump und seine Frau für Fotos mit den Truppen. Nach dem knapp zweistündigen Aufenthalt setzte Trump seinen Heimflug fort. Zuvor hatten Trump und Melania US-Soldaten im Irak besucht. Es war der erste Besuch Trumps bei in ausländischen Krisengebieten stationierten US-Kampftruppen.

Verwirrung um Abzug

Trumps Besuch fällt in eine Zeit großer Turbulenzen beim US-Militär. Verteidigungsminister James Mattis hatte vor wenigen Tagen seinen Rücktritt angekündigt – wegen grundlegender inhaltlicher Meinungsverschiedenheiten über den angekündigten Abzug von 2000 US-Soldaten aus Syrien. Trump behauptet, die Terrormiliz IS sei dort besiegt. Die Entscheidung sorgte national wie international für Kritik. Experten halten den Abzug für voreilig.

Bei seinem Besuch im Irak, wo aktuell 5000 US-Soldaten im Einsatz sind, betonte Trump, er habe nicht vor, Soldaten aus dem Irak abzuziehen. Vielmehr könne dies der Basisstandort sein, um weiter gegen den IS in der Region vorzugehen. dpa

