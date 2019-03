„Trump der Tropen“ trifft das Original

Brasilia/Washington.Die Ähnlichkeiten zwischen den beiden sind so deutlich, dass so mancher in Brasilien von einem „Import“ aus den USA spricht: Der „Neue“ in Lateinamerikas größtem und wirtschaftlich stärkstem Land, der Rechtspopulist und Ex-Militär Jair Bolsonaro, kommt mit seinem Regierungsstil ziemlich nahe an US-Präsident Donald Trump heran. Aus seiner Bewunderung für den älteren Trump machte der 63-Jährige schon im Wahlkampf 2018 kein Hehl.

Der Besuch bei Trump heute sei „eine große Gelegenheit, um die starken Bande zwischen unseren Nationen auf der Suche nach einem Westen in Freiheit und Wohlstand wieder aufzunehmen“, twittert Bolsonaro am 9. März.

Beide Präsidenten scheren sich nicht ums politisch Korrekte, haben einen Hang zum Populismus und bauen auf Beifall eines konservativen bis rechten Publikums. Bolsonaros Verbalattacken gegen Schwule, Schwarze, Politiker aus dem linken Spektrum oder Frauen ließen schon so manchem den Atem stocken. Bis hin zur 25 Jahre jüngeren Ehefrau Michelle und einem gemeinsamen Kind in jungem Alter lassen sich die Parallelen ziehen.

Sorge um Schutzgebiete

In der Umweltpolitik denken der US-Präsident und der von Medien auch als „Tropen-Trump“ bezeichnete Bolsonaro ebenfalls ähnlich. Trump hat mit – von vielen als rücksichtslos empfundener – Härte Regulierungen im Umweltbereich abgeholzt wie Bolsonaro es mit dem Regenwald tun will. Seine vielbeachtete Ankündigung zum Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen ist da nur die Spitze des Eisbergs – und auch Bolsonaro liebäugelt mit dem Ausstieg. Seit seinem Amtsantritt zittern viele zudem auch um die Zukunft der indigenen Schutzgebiete im Amazonasgebiet.

Außenpolitisch und wirtschaftlich will Brasiliens Staatschef nun sein an Ressourcen reiches, aber kriselndes und von krassem Unterschied zwischen Arm und Reich geprägtes Riesenland an die USA annähern. dpa

